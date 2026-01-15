Зеленський допустив скасування комендантської години: у Кабміні відреагували

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про можливість скасування комендантської години в певних містах і громадах на час дії надзвичайної ситуації. Однак уже сьогодні з'явилася інформація про те, що її скасовувати не планують.

Режим комендантської години не скасовують, але переглядають його деякі правила, заявив у своєму Telegram-каналі віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Однак, зазначає він, у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи рішень безпеки.

Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять:

забезпечити безперебійну роботу об'єктів критичного життєзабезпечення;

дати людям можливість безпечно дістатися до "пунктів незламності" — за аналогією з доступом до укриттів;

забезпечити роботу установ, які офіційно виконують функцію "пунктів незламності".

Кулеба наголосив, що такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участю військового командування і Рад оборони і тільки там, де це дає змогу безпекова ситуація.

"Ніяких самовільних рішень на місцях бути не може", — попередив він.

Нагадаємо, Зеленський сказав, що уряд має підготувати пропозиції щодо перегляду правил комендантської години, щоб у тих містах і громадах, де це безпечно, обмеження могли бути зняті.

Також 14 січня глава держави повідомив, що під час наради з урядовцями було ухвалено рішення ввести в українській енергетиці режим надзвичайної ситуації.