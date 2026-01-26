Люди ледве влізають в вагони: у Києві через тривогу стався "колапс" транспорту (фото, відео)

У Києві вдень через загрозу безпілотників тривога тривала понад 4 години. Через це було обмежено роботу наземної частини метрополітену, що призвело до транспортного колапсу.

Деякі станції метро переповнені від пасажирів. Фокус збирав інформацію щодо транспортного "колапсу" у столиці.

Тривогу в Києві було оголошено о 14:08. Через це обмежується рух червоною гілкою: поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Також на зеленій гілці метро не здійснюється рух між лівим та правим берегом.

Водночас через тривалу тривогу та накопичення людей, які використовували метро як укриття, а також чекали руху в бік лівого берега, рух червоною лінією було обмежено ще більше. Поїзди від "Арсенальної" в бік "Академмістечка" курсували повноцінно, а от у зворотному напрямку, від "Академмістечка", рух здійснювався спочатку до станції "Політехнічний інститут", а пізніше — до станції "Берестейська".

О 18:41 у Києві повідомили про відбій тривоги, а о 18:51 було відновлено роботу рух поїздів на червоній гілці в повноцінному режимі.

Перед відбоєм ГО "Пасажири Києва" повідомляли, що на станції "Берестейська" люди ледве влізають у вагони в бік "Академмістечка".

"Якщо маєте змогу — відкладіть поїздку громадським транспортом. На наземному (транспорті — ред.) ситуація навряд чи краща", — зазначили вони.

Водночас канал "Київ 24" повідомляв про те, що великі черги в метро спостерігалися навіть після відбою повітряної тривоги.

Раніше Фокус повідомляв, що над Києвом вдень літав ворожий дрон-камікадзе — саме він став причиною тривоги. Водночас він декілька хвилин літав над столицею, перш ніж було оголошено тривогу. Це вдалося, адже безпілотник летів на наднизькій висоті, і це не говорить про погану роботу системи ППО.

Нагадаємо, що 20 січня лівий берег Києва опинився в умовах транспортного перевантаження — на зупинках громадського транспорту утворилися багатолюдні черги.