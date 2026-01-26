Люди еле влезают в вагоны: в Киеве из-за тревоги произошел "коллапс" транспорта (фото, видео)

В Киеве днем из-за угрозы беспилотников тревога длилась более 4 часов. Из-за этого была ограничена работа наземной части метрополитена, что привело к транспортному коллапсу.

Некоторые станции метро переполнены от пассажиров. Фокус собирал информацию о транспортном "коллапсе" в столице.

Тревога в Киеве была объявлена в 14:08. Из-за этого ограничивается движение по красной ветке: поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Также на зеленой ветке метро не осуществляется движение между левым и правым берегом.

В то же время из-за длительной тревоги и накопления людей, которые использовали метро как укрытие, а также ждали движения в сторону левого берега, движение по красной линии было ограничено еще больше. Поезда от "Арсенальной" в сторону "Академгородка" курсировали полноценно, а вот в обратном направлении, от "Академгородка", движение осуществлялось сначала до станции "Политехнический институт", а позже — до станции "Берестейская".

В 18:41 в Киеве сообщили об отбое тревоги, а в 18:51 было возобновлено движение поездов на красной ветке в полноценном режиме.

Перед отбоем ОО "Пассажиры Киева" сообщали, что на станции "Берестейская" люди еле влезают в вагоны в сторону "Академгородка".

"Если есть возможность — отложите поездку общественным транспортом. На наземном (транспорте — ред.) ситуация вряд ли лучше", — отметили они.

В то же время канал "Киев 24" сообщал о том, что большие очереди в метро наблюдались даже после отбоя воздушной тревоги.

Ранее Фокус сообщал, что над Киевом днем летал вражеский дрон-камикадзе — именно он стал причиной тревоги. При этом он несколько минут летал над столицей, прежде чем была объявлена тревога. Это удалось, ведь беспилотник летел на сверхнизкой высоте, и это не говорит о плохой работе системы ПВО.

Напомним, что 20 января левый берег Киева оказался в условиях транспортной перегрузки — на остановках общественного транспорта образовались многолюдные очереди.