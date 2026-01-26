Графики отключений света на 27 января: кто будет сидеть без электроэнергии более 18 часов

Во вторник, 27 января, у потребителей некоторых групп не будет света более 18 часов. Электроэнергию будут отключать во всех регионах по 3 раза в сутки, местами света не будет более 18 часов.

По всей Украине 27 января вводятся графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей из-за последствий предыдущих российских ударов дронами и ракетами по энергообъектам. В ДТЭК обнародовали графики для Днепропетровской и Киевской областей.

В то же время в Укрэнерго отметили, что ситуация в энергетической системе может меняться из-за ряда факторов. Актуальное время отключений по конкретным адресам советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в своем регионе и следить за обновлениями ДТЭК.

Графики отключений света в Днепропетровской области на 27 января

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 27 января

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 27 января

Графики отключений света в Киевской области на 27 января

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Киевской области на 27 января

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Киевской области на 27 января

Как будут отключать свет в Киеве 27 января

На момент публикации ДТЭК не распространял графики отключений света для Киева на 27 января. В столице ситуация с электроснабжением и теплоснабжением остается напряженной в результате массированных ударов РФ по объектам инфраструктуры.

Графики отключений света на 27 января в других регионах Украины

Во вторник в Полтавской области также вводятся графики почасовых отключений. По информации энергетиков, ограничения будут вводить в объеме 4-4,5 очередей.

Скриншот | графики отключений света в Полтавской области 27 января

Также графики обнародовали для Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской областей. У многих потребителей света не будет более полудня.

Графики отключения света в Хмельницкой области 27 января

График отключений света в Житомирской области 27 января

График отключений света для Тернопольской области 27 января

