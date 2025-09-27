Демонстрировали пленных "в хорошем состоянии": эксперты ОБСЕ признали, что РФ скрывает истерзанных украинцев

Российские власти скрывают от Международного комитета Красного Креста больных и замученных украинских военнопленных и предоставляют возможность общаться только с теми пленниками, которые имеют хороший вид.

Но даже во время разговоров с украинцами "в хорошем состоянии" РФ нарушает большинство юридических норм, связанных с соблюдением международного права, заявили члены независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ во время пресс-конференции, сообщил корреспондент "Укринформа".

В частности профессор Эрве Асенсио отметил, что МККК не имеет свободного доступа к местам содержания украинских военнопленных, а в тех колониях, где этот доступ предоставили, не было возможности посетить всех пленников. Россияне позволяли видеться только с определенными украинскими военными в плену.

По словам профессора Вероники Белковой, нынешняя ситуация "несколько лучше", чем раньше, но "значительно хуже, чем должна была бы быть по юридическим стандартам".

"Заявляется, что визиты иногда происходят, но МККК часто не позволяют посещать все места содержания или разговаривать с пленными наедине, хотя это должно быть правилом", — пояснила Белкова.

В то же время профессор Марк Кламберг отметил, что бывшие военнопленные подтверждают: во время инспекций им показывали только тех пленников, которые были "в хорошем состоянии".

"К тем, кто был болен или подвергся жестокому обращению, МККК не имело доступа. Все контролировалось российскими властями, хотя МККК должен иметь свободный доступ", — подчеркнул Кламберг.

Журналисты отметили, что в итоговом отчете экспертной миссии ОБСЕ отмечается, что задокументированная практика обращения РФ с украинскими военнопленными, которая включает казни, систематические пытки, лишение права на справедливый суд и содержание в бесчеловечных условиях, свидетельствует о военных преступлениях, а в отдельных случаях — преступлениях против человечности.

