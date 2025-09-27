Демонстрували полонених "у хорошому стані": експерти ОБСЄ визнали, що РФ приховує закатованих українців

Російська влада приховує від Міжнародного комітету Червоного Хреста хворих та закатованих українських військовополонених та надає можливість спілкуватись лише з тими бранцями, які мають добрий вигляд.

Related video

Але навіть під час розмов з українцями "у хорошому стані" РФ порушує більшість юридичних норм, пов'язаних з дотриманням міжнародного права, заявили члени незалежної експертної місії Московського механізму ОБСЄ під час пресконференції, повідомив кореспондент "Укрінформу".

Зокрема професор Ерве Асенсіо зазначив, що МКЧХ не має вільного доступу до місць утримання українських військовополонених, а в тих колоніях, де цей доступ надали, не було змоги відвідати усіх бранців. Росіяни дозволяли бачитись лише з визначеними українськими військовими у полоні.

За словами професорки Вероніки Білкової, нинішня ситуація "дещо краща", ніж раніше, але "значно гірша, ніж мала б бути за юридичними стандартами".

"Заявляється, що візити іноді відбуваються, але МКЧХ часто не дозволяють відвідувати всі місця утримання чи розмовляти з полоненими наодинці, хоча це має бути правилом", — пояснила Білкова.

Водночас професор Марк Кламберг зазначив, що колишні військовополонені підтверджують: під час інспекцій їм показували лише тих бранців, які були "в хорошому стані".

"До тих, хто був хворий чи зазнав жорстокого поводження, МКЧХ не мало доступу. Все контролювалося російською владою, хоча МКЧХ має мати вільний доступ", — підкреслив Кламберг.

Журналісти зазначили, що у підсумковому звіті експертної місії ОБСЄ наголошується, що задокументована практика поводження РФ з українськими військовополоненими, яка включає страти, систематичні катування, позбавлення права на справедливий суд та утримання в нелюдських умовах, свідчить про воєнні злочини, а в окремих випадках — злочини проти людяності.

Нагадаємо, у серпні оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що Україна і РФ використовують таємний канал для обміну полоненими.

Фокус також писав про те, що в Україні ліквідували воєнкора РФ, який хвалився стратами полонених ЗСУ.