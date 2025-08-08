"Пролазят в тыл": ВС РФ продвигаются в Серебрянском лесу и вступают в бой с пилотами, — DeepState

Российские оккупационные войска нашли новые слабые места в украинской обороне и продвигаются в Серебрянском лесничестве

Благодаря постоянному давлению врага на позиции бойцов Сил Обороны, россиянам удается проникать в тыл украинских позиций, сообщили аналитики DeepState.

"Противник, выискивая слабые позиции или их отсутствие, пролезает в тыл и пытается там закрепиться, вступая даже в бой уже с пилотами, которые этого просто не ожидают", — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что причиной этого стали проблемы в зоне ответственности одной из бригад ТрО, не уточнив о какой именно бригаде идет речь.

"Сейчас ситуацию пытаются стабилизировать, но преобладающее количество пехоты противника дает возможность достигать успехов на участке", — отметили в DeepState.

Там также подчеркнули, что на прошлой неделе украинские бойцы почувствовали значительное давление на отрезке Григорьевка-Серебрянка, где ВС РФ применили для штурмовых действий технику.

"Экипажи дронов сразу встретили этих уродов огнем и умножили все попытки на ноль. Поэтому для врага остался единственный способ — продолжать лезть пехотой. Но последние несколько дней они снизили интенсивность штурмов, осуществляя, скорее всего, перегруппировку", — пояснили аналитики.

По их словам, также произошли изменения в районе населенных пунктов Торское и Заречное.

"Враг подобрался к первому, постоянно туда залезает и пробует закрепиться. Силы Обороны проводит зачистки и поражения дронами, поэтому Торское на сегодняшний день является динамичной зоной боевых действий, однако все идет к тому, что село перейдет в красную зону, ведь враг не прекращает заводить туда пехоту. Наряду с этим, ка*апы уже фиксировались в Заречном, но пока с одноразовой акцией захода", — отметили в DeepState.

Карта DeepState в Серебрянском лесничестве Фото: DeepState

Напомним, 6 августа аналитики DeepState сообщили, что россияне прорывались в Серебрянском лесу и обошли с двух сторон позиции ВСУ.

7 августа аналитики DeepState отметили, что ВС РФ продвинулись возле Белогоровки и Удачного.