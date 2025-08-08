"Пролазят в тыл": ВС РФ продвигаются в Серебрянском лесу и вступают в бой с пилотами, — DeepState
Российские оккупационные войска нашли новые слабые места в украинской обороне и продвигаются в Серебрянском лесничестве
Благодаря постоянному давлению врага на позиции бойцов Сил Обороны, россиянам удается проникать в тыл украинских позиций, сообщили аналитики DeepState.
"Противник, выискивая слабые позиции или их отсутствие, пролезает в тыл и пытается там закрепиться, вступая даже в бой уже с пилотами, которые этого просто не ожидают", — говорится в сообщении.
Аналитики объяснили, что причиной этого стали проблемы в зоне ответственности одной из бригад ТрО, не уточнив о какой именно бригаде идет речь.
"Сейчас ситуацию пытаются стабилизировать, но преобладающее количество пехоты противника дает возможность достигать успехов на участке", — отметили в DeepState.
Там также подчеркнули, что на прошлой неделе украинские бойцы почувствовали значительное давление на отрезке Григорьевка-Серебрянка, где ВС РФ применили для штурмовых действий технику.
"Экипажи дронов сразу встретили этих уродов огнем и умножили все попытки на ноль. Поэтому для врага остался единственный способ — продолжать лезть пехотой. Но последние несколько дней они снизили интенсивность штурмов, осуществляя, скорее всего, перегруппировку", — пояснили аналитики.
По их словам, также произошли изменения в районе населенных пунктов Торское и Заречное.
"Враг подобрался к первому, постоянно туда залезает и пробует закрепиться. Силы Обороны проводит зачистки и поражения дронами, поэтому Торское на сегодняшний день является динамичной зоной боевых действий, однако все идет к тому, что село перейдет в красную зону, ведь враг не прекращает заводить туда пехоту. Наряду с этим, ка*апы уже фиксировались в Заречном, но пока с одноразовой акцией захода", — отметили в DeepState.
Напомним, 6 августа аналитики DeepState сообщили, что россияне прорывались в Серебрянском лесу и обошли с двух сторон позиции ВСУ.
7 августа аналитики DeepState отметили, что ВС РФ продвинулись возле Белогоровки и Удачного.