"Пролазять в тил": ЗС РФ просуваються в Серебрянському лісі та вступають в бій з пілотами, — DeepState

Російські окупаційні війська знайшли нові слабкі місця в українській обороні та просуваються в Серебрянському лісництві

Завдяки постійному тиску ворога на позиції бійців Сил Оборони, росіянам вдається проникати в тил українських позицій, повідомили аналітики DeepState.

"Противник, вишукуючи слабкі позиції або їх відсутність, пролазить в тил та намагається там закріпитися, вступаючи навіть в бій вже з пілотами, які цього просто не очікують", — йдеться у повідомленні.

Аналітики пояснили, що причиною цього стали проблеми в зоні відповідальності однієї з бригад ТрО, не уточнивши про яку саме бригаду йдеться.

"Наразі ситуацію намагаються стабілізувати, але переважаюча кількість піхоти противника дає можливість досягати успіхів на ділянці", — зазначили в DeepState.

Там також підкреслили, що минулого тижня українські бійці відчули значний тиск на відтинку Григорівка-Серебрянка, де ЗС РФ застосували для штурмових дій техніку.

"Екіпажі дронів одразу зустріли цих виродків вогнем і помножили всі спроби на нуль. Тому для ворога лишився єдиний спосіб — продовжувати лізти піхотою. Але останні декілька днів вони знизили інтенсивність штурмів, здійснюючи, скоріше за все, перегрупування", — пояснили аналітики.

За їх словами, також відбулися зміни в районі населених пунктів Торське та Зарічне.

"Ворог підібрався до першого, постійно туди залазить і пробує закріпитися. Сили Оборони проводить зачистки та ураження дронами, тому Торське на сьогоднішній день є динамічною зоною бойових дій, однак все йде до того, що село перейде в червону зону, адже ворог не припиняє заводити туди піхоту. Поряд з цим, ка*апи вже фіксувалися в Зарічному, але поки з одноразовою акцією заходу", — наголосили в DeepState.

Мапа DeepState в Серебрянському лісництві Фото: DeepState

Нагадаємо, 6 серпня аналітики DeepState повідомили, що росіяни проривались у Серебрянському лісі та обійшли з двох боків позиції ЗСУ.

7 серпня аналітики DeepState зазначили, що ЗС РФ просунулись біля Білогорівки й Удачного.