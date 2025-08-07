ЗС РФ просунулись біля Білогорівки й Удачного: яка ситуація на фронті, — DeepState (карти)

Російські війська частково просунулися на сході — поблизу одного населеного пункту на Луганщині та п’яти на Донеччині. Водночас ЗСУ стримують атаки ворога на кількох напрямках, де тривають запеклі бої.

Як повідомили аналітики проєкту DeepState у своєму Telegram-каналі, збройні сили РФ просунулися в районах Білогорівки на Луганщині, а також поблизу Удачного, Новополя, Новомиколаївки, Федорівки та Григорівки — на Донеччині.

Карта бойових дій поблизу Білогородки Фото: DeepState Карта бойових дій поблизу Удачного Фото: DeepState

Попри спроби росіян вклинитися в українську оборону, Збройні сили України продовжують стримувати натиск окупантів. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 7 серпня, протягом доби зафіксовано 69 бойових зіткнень.

Під ворожими обстрілами опинилися населені пункти в Сумській та Харківській областях. Зокрема, артилерія та міномети РФ вдарили по громадах Рясне, Миропільське, Тур’я, а також Відродженівське. Ба більше, авіаудару зазнала Середина-Буда.

Карта бойових дій поблизу Новомихайлівки Фото: DeepState Карта бойових дій поблизу Федорівки Фото: DeepState

На Північно-Слобожанському напрямку українські сили відбили 7 атак, ворог завдав 6 авіаударів і здійснив 214 обстрілів. На Куп’янському напрямку тривають три боєзіткнення, ще шість атак уже відбито. На Лиманському напрямку — 15 атак, із них 7 тривають.

Натомість на Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Григорівки та Федорівки. Два зіткнення ще тривають. На Краматорському напрямку росіяни атакують у бік Новомаркового і Ступочок.

Особливо напружена ситуація — на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти здійснили 24 штурми, з яких 22 ЗСУ вже відбили. Атаки тривають у районах Полтавки, Бойківки, Новоекономічного, Удачного та інших населених пунктів.

На решті напрямків — Новопавлівському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському — обстановка залишається під контролем Сил оборони України.

Раніше Фокс повідомляв, що за інформацією проєкту DeepState 6 серпня тактичні успіхи російських військ були помічені на Куп’янському, Лиманському, Краматорському та Новопавлівському напрямках. Згідно з картою бойових дій, окупанти просунулися на 1–2,5 км у п’яти точках фронту — зокрема в Серебрянському лісництві, біля Торського, Голубівки, Новохатського та Олександро-Калинового.

Нагадаємо, що напередодні аналітики застерігали про наступ російських військ на Покровськ із двох флангів, застосовуючи тактику, схожу на бої за Авдіївку. Для цього ворог концентрує значні сили та техніку, вже зайшов на східні околиці Родинського і, ймовірно, діятиме за зразком Курської битви.