ВС РФ продвинулись возле Белогоровки и Удачного: какая ситуация на фронте, — DeepState (карты)

Российские войска частично продвинулись на востоке — вблизи одного населенного пункта на Луганщине и пяти в Донецкой области. В то же время ВСУ сдерживают атаки врага на нескольких направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

Как сообщили аналитики проекта DeepState в своем Telegram-канале, вооруженные силы РФ продвинулись в районах Белогоровки на Луганщине, а также вблизи Удачного, Новополя, Новониколаевки, Федоровки и Григорьевки — в Донецкой области.

Карта боевых действий вблизи Белогородки Фото: DeepState Карта боевых действий вблизи Удачного Фото: DeepState

Несмотря на попытки россиян вклиниться в украинскую оборону, Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать натиск оккупантов. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00 7 августа, в течение суток зафиксировано 69 боевых столкновений.

Под вражескими обстрелами оказались населенные пункты в Сумской и Харьковской областях. В частности, артиллерия и минометы РФ ударили по громадам Рясное, Миропольское, Турья, а также Возрожденовское. Более того, авиаудару подверглась Середина-Буда.

Карта боевых действий вблизи Новомихайловки Фото: DeepState Карта боевых действий вблизи Федоровки Фото: DeepState

На Северо-Слобожанском направлении украинские силы отбили 7 атак, враг нанес 6 авиаударов и совершил 214 обстрелов. На Купянском направлении продолжаются три боестолкновения, еще шесть атак уже отбиты. На Лиманском направлении — 15 атак, из них 7 продолжаются.

Зато на Северском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Григорьевки и Федоровки. Два столкновения еще продолжаются. На Краматорском направлении россияне атакуют в сторону Новомаркового и Ступочек.

Особенно напряженная ситуация — на Покровском направлении. С начала суток оккупанты совершили 24 штурма, из которых 22 ВСУ уже отбили. Атаки продолжаются в районах Полтавки, Бойковки, Новоэкономичного, Удачного и других населенных пунктов.

На остальных направлениях — Новопавловском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском — обстановка остается под контролем Сил обороны Украины.

Ранее Фокс сообщал, что по информации проекта DeepState 6 августа тактические успехи российских войск были замечены на Купянском, Лиманском, Краматорском и Новопавловском направлениях. Согласно карте боевых действий, оккупанты продвинулись на 1-2,5 км в пяти точках фронта — в частности в Серебрянском лесничестве, возле Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калиново.

Напомним, что накануне аналитики предостерегали о наступлении российских войск на Покровск с двух флангов, применяя тактику, похожую на бои за Авдеевку. Для этого враг концентрирует значительные силы и технику, уже зашел на восточные окраины Родинского и, вероятно, будет действовать по образцу Курской битвы.