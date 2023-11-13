Четыре задачи Запада по Украине. Что должны понимать партнеры в отношении России

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Задачу на будущее на международной арене для нас очертил бы так — сохранить консенсус на Западе относительно того, что "Московия не должна победить, Украина не должна проиграть" и привлекать под это необходимые ресурсы.

Да, это совсем не тот консенсус, что "Украина должна победить путем нанесения соответствующего уровня поражения группировке Московии и освобождения всех своих территорий". Хотелось бы, конечно, такой консенсус и ресурсы под него. Но есть ощущение, что такой консенсус — это слишком высокая планка, которую будет трудно взять — особенно по результатам кампании 2023.

Странам Запада (правящие элиты, эксперты, СМИ, общественность) постоянно надо напоминать ряд вещей.

С этим правящим режимом на Московии и растущей антиукраинской составляющей их идентичности никакого устойчивого урегулирования быть не может. После шока весны-лета 2022 года там — ресентимент и желание переиграть результаты. То, что Московия не может достичь быстро своих максималистских целей в отношении Украины из-за нехватки потенциала, не означает, что она отказалась от этих целей. Есть только 2 типа статус-кво в отношении Украины, с которыми Московия может согласиться — Украина либо покорена, либо уничтожена. Московия будет комбинировать оба подхода — отпугивая людей, капиталы и технологии, будет закладывать основу для новых попыток захватить украинские территории. Цена бездействия и нежелание брать на себя дополнительную цену/риски, когда речь о противодействии Московии, могут в конце концов оказаться большими, чем стоимость проактивной политики поддержки Украины.

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