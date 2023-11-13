Чотири завдання Заходу заради України. Що мають розуміти партнери щодо Росії

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Завдання на майбутнє на міжнародній арені для нас окреслив би так — зберегти консенсус на Заході щодо того, що "Московія не повинна перемогти, Україна не повинна програти" і залучати під це необхідні ресурси.

Так, це зовсім не той консенсус, що "Україна має перемогти шляхом нанесення відповідного рівня ураження угруповання Московії і визволення всіх своїх територій". Хотілося б, звичайно, такий консенсус і ресурси під нього. Але є відчуття, що такий консенсус — то занадто висока планка, яку буде важко взяти — особливо по результатам кампанії 2023.

Країнам Заходу (правлячі еліти, експерти, ЗМІ, громадськість) постійно треба нагадувати низку речей.

Із цим правлячим режимом на Московії і зростаючою антиукраїнською складовою їх ідентичності ніякого сталого врегулювання бути не може. Після шоку весни-літа 2022 там — ресентимент і бажання переграти результати. Те, що Московія не може досягнути швидко своїх максималістських цілей щодо України через брак потенціалу, не означає, що вона відмовилася від цих цілей. Є лише 2 типи статус-кво щодо України, із якими Московія може погодитися — Україна або підкорена, або знищена. Московія буде комбінувати обидва підходи — відлякуючи людей, капітали і технології, буде закладати основу для нових спроб захопити українські території. Ціна бездіяльності і небажання брати на себе додаткову ціну/ризики, коли мова про протидію Московії, можуть в кінці кінців виявитися більшими, ніж вартість проактивної політики підтримки України.

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