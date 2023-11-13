Чотири завдання Заходу заради України. Що мають розуміти партнери щодо Росії
Росія не має перемогти, Україна не має програти — такий консенсус має зберiгти Захід, вважає оглядач Микола Бєлєсков. Для того, щоб такий консенсус склався, наших партнерів потрібно підвести до усвідомлення чотирьох простих речей…
Завдання на майбутнє на міжнародній арені для нас окреслив би так — зберегти консенсус на Заході щодо того, що "Московія не повинна перемогти, Україна не повинна програти" і залучати під це необхідні ресурси.
Так, це зовсім не той консенсус, що "Україна має перемогти шляхом нанесення відповідного рівня ураження угруповання Московії і визволення всіх своїх територій". Хотілося б, звичайно, такий консенсус і ресурси під нього. Але є відчуття, що такий консенсус — то занадто висока планка, яку буде важко взяти — особливо по результатам кампанії 2023.
Країнам Заходу (правлячі еліти, експерти, ЗМІ, громадськість) постійно треба нагадувати низку речей.
- Із цим правлячим режимом на Московії і зростаючою антиукраїнською складовою їх ідентичності ніякого сталого врегулювання бути не може. Після шоку весни-літа 2022 там — ресентимент і бажання переграти результати.
- Те, що Московія не може досягнути швидко своїх максималістських цілей щодо України через брак потенціалу, не означає, що вона відмовилася від цих цілей.
- Є лише 2 типи статус-кво щодо України, із якими Московія може погодитися — Україна або підкорена, або знищена. Московія буде комбінувати обидва підходи — відлякуючи людей, капітали і технології, буде закладати основу для нових спроб захопити українські території.
- Ціна бездіяльності і небажання брати на себе додаткову ціну/ризики, коли мова про протидію Московії, можуть в кінці кінців виявитися більшими, ніж вартість проактивної політики підтримки України.
Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо