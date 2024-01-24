2000 снарядів за день — мало. Чому Україна не може наступати, як Росія

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Дуже "подобаються" оці розповіді про те, що і в нас дефіцит БК, і у ворога дефіцит БК.

Дефіцит дефіцитові різниця. І питання не лише в співвідношенні 2 тисячі артилерійських боєприпасів у нас проти до 10 тисяч артилерійських боєприпасів у противника за день.

Питання в стратегіях і завданнях, які можуть виконуватися. І чи є вибір тієї чи іншої стратегії, чи немає.

Особливість ситуації противника в тому, що, маючи в розпорядженні ту чи іншу кількість боєприпасів, він може обирати — намагатися наступати чи переходити до оборони.

От зараз московити намагаються наступати, хай і без особливих результатів, маючи в розпорядженні до 10 тисяч снарядів за день або 2 млн снарядів власного виробництва / відновлення плюс 1 млн снарядів від КНДР за рік.

Якщо буде менше — там 2/3, 50% чи 1/3, то перейдуть в оборону. Але це точно не буде катастрофа. Навіть якщо без БК від КНДР.

У нас же з нашими 2 тисячами снарядів за день особливого вибору немає. У нас в таких умовах завдання-максимум — утримати те, що є, протягом 2024 року. Про щось більше поки не доводиться говорити.

Воно, здається, наче все на поверхні й так. Але треба нагадувати. Бо оці оцінки "в нас дефіцит, у них дефіцит, і на цьому закінчили" трохи набридли.

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