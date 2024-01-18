Воювати не будуть. Які гарантії насправді надала Британія Україні

Related video

Давайте трохи іще поговоримо про "гарантії" vs "запевнення" щодо безпеки в міжнародних відносинах. На фоні підписання угоди із UK та тривалого обговорення, що вона нам дає і що не дає.

Навіть 5-та стаття Вашингтонського договору про створення НАТО не гарантує, що за членів Альянсу будуть автоматично воювати. Адже саме воювати за когось — це про максимальне союзництво і гарантії.

Формулювання 5-ї статті доволі розмите — кожен член буде вживати такі заходи, які вважає прийнятними. Хоча на практиці для гарантування ефекту стримування воєнна діяльність Альянсу і присутність військ так організована, щоб противник розумів, що якщо що, то воювати за вразливих членів Альянсу інші будуть.

За нас ніхто воювати не буде. UK буде давати різноманітну допомогу в формі озброєння і БК, тренування, розвідувальні дані, воєнно-технічне співробітництво. Тому так, це зовсім не ті гарантії, які б нам хотілося б.

Але будь-яка діяльність іде від розуміння національного інтересу. І от UK після 24.02.22 пройшла відповідну еволюцію щодо того, чому безпека України важлива для них і чому в неї варто інвестувати шляхом різної допомоги до порогу готовності воювати за нас. І цей новий консенсус розділяють еліти (правляча і опозиційна партії), аналітики і ЗМІ, а також населення.

І от саме ця еволюція розуміння свого національного інтересу в UK, яку можна прочитати і в практичних кроках, і в фреймінгу — це гарантія того, що відповідні "запевнення" будуть виконані. Як вже власне побачили на практиці після 24.02.22.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо