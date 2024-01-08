Переиграть Путина вдолгую. Как оборона в 2024 поможет Украине наступать в 2025

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Полномасштабное вторжение России приближается к двухлетнему сроку, и для военного и политического руководства Украины жизненно важно усвоить уроки 2022 и 2023 годов.

Важнейшим выводом, который можно сделать из последних двух лет боевых действий, является доминирование оборонной войны над наступательными операциями. Это было продемонстрировано много раз, начиная с провала блицкрига России в первый месяц войны.

Вторым ключевым уроком является важность баланса между политическими целями и военными возможностями. Политические соображения заставляли и Россию, и Украину начать наступление с недостаточным количеством сил, что привело к большим потерям.

Хотя долгосрочной целью Украины остается полное освобождение страны от российской оккупации, текущие обстоятельства не способствуют смелым наступательным операциям. На международном фронте обязательства США и ЕС по оказанию помощи столкнулись с серьезными политическими препятствиями, тогда как попытки расширить производство военного оборудования и вооружения значительно отстали от графика. В Украине растет беспокойство из-за высокого количества потерь и потенциальной нехватки рабочей силы.

Учитывая это, военная стратегия Украины на 2024 год должна сосредоточиться на удержании линии фронта и обеспечении постоянного контроля над примерно 82% территории страны, остающейся в руках Украины. Стратегический переход к активной обороне будет соответствовать нынешней силе Украины, позволяя выигрывать драгоценное время для перегруппировки и перевооружения накануне, вероятно, более благоприятных условий в 2025 году.

Важно то, что более оборонительная позиция позволит Украине использовать насущную потребность Москвы в победах. Поскольку российская армия находится под огромным политическим давлением в ожидании продвижения, у украинских командиров будет много возможностей для стабильного обескровливания сил вторжения Путина, подобно тому, как они сейчас делают это в Авдеевке.

Параллельно Украина должна стремиться продолжать снижать способность России вести войну путем проведения эскалации кампании авиаударов по целям далеко за линией фронта по всей территории оккупированной Украины и самой России. Это может включать в себя атаки на сосредоточение войск, военные базы и склады боеприпасов, а также материально-технические центры и объекты по производству вооружения.

Приняв стратегию активной обороны в 2024 году, Киев может достичь двойной цели — предотвратить любое значительное продвижение России и создать условия, которые будут способствовать успеху Украины в войне на истощение. Это создало бы основу для возвращения к наступательным операциям в 2025 году.

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Эффективность любой оборонной стратегии в 2024 году будет в значительной степени зависеть от уровня поддержки со стороны партнеров Украины. Что касается поставок оружия, приоритеты будут включать в себя огромное количество артиллерийских боеприпасов вместе с системами радиоэлектронной борьбы, ударными беспилотниками, дополнительными средствами ПВО и ракетами большой дальности. Горячо ожидаемое прибытие истребителей F-16 в ближайшие месяцы также значительно усилит способность Украины лишить Россию контроля над небом.

Если эта военная помощь будет оказана, Украина сможет реализовать стратегию активной обороны в течение следующего года, а также — готовиться к предстоящим наступлениям. Эта подготовка должна включать в себя расширенные программы обучения украинских военных в странах НАТО. В то время, как десятки тысяч украинских военных уже прошли подготовку в первые два года войны, неудачи на линии фронта во второй половине 2023 года показали недостатки этих усилий. Очевидно, что нужно гораздо больше времени, чтобы предоставить украинским солдатам военные знания и навыки, необходимые для успеха на поле боя.

Переход к активной обороне в 2024 году не помешает Украине проводить конкретные наступательные действия. Наиболее вероятным фокусом наступательных операций Украины в течение следующего года станет оккупированный Россией Крымский полуостров. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью The Economist.

Систематическое уничтожение российского материально-технического и военного потенциала в Крыму в течение 2024 преследует две важные цели. Во-первых, это поможет обеспечить свободу торгового судоходства в Черном море, опираясь на недавний прогресс Украины в прорыве российской морской блокады портов. Во-вторых, это помешало бы усилиям Кремля пополнить снабжение российской армии на юге Украины, потенциально создав слабые точки вдоль линии фронта сухопутной войны.

Успех Украины в сражении за Черное море продемонстрировал мощь западного оружия в сочетании с мастерством и изобретательностью украинских военных. Дальнейшие прорывы в Крыму и на море в 2024 году будут зависеть от готовности партнеров Украины поставлять необходимые ракеты.

Призывы к Украине принять оборонительную стратегию в наступающем году далеки от оптимизма, который изобиловал в начале 2023 года после громких побед Украины под Харьковом и Херсоном. Хотя некоторые наблюдатели неизбежно сочтут эту позицию пессимистической или даже пораженческой, она отражает нынешние реалии войны и представляет собой наиболее вероятный путь к будущему успеху. Действительно, если переход Украины к активной обороне в 2024 году проложит путь к возможной победе, будущие историки сочтут это благоразумным и мудрым.

Владимир Путин открыто готовит свою страну к длительной войне, и его воодушевляют растущие признаки слабости среди западных союзников Украины. Чтобы победить кремлевского диктатора и положить конец угрозе, исходящей от возрождающегося российского империализма, Украина и ее международные партнеры должны перестать мыслить категориями индивидуальных наступлений и принять более долгосрочный подход к этой исторической задаче.

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