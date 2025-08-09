Украина может потерять "пояс крепостей" в случае отказа от Донбасса: к чему это приведет

Неудача России в захвате Славянска в 2022 году и продолжающиеся усилия по охвату крепостного пояса подчеркивают успех долгосрочных усилий Украины по укреплению городов крепостного пояса, отмечают аналитики Института изучения войны.

В Кремле требуют от Украины уступить России стратегически важную неоккупированную территорию в Донецкой области и заморозить линию фронта в других районах в рамках соглашения о прекращении огня. Это может привести к тому, что Киев останется без "пояса крепостей", который сдерживал Россию 11 лет. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как пишет Bloomberg, президент России Владимир Путин потребовал от Украины уступить всю Донецкую и Луганскую области вместе с Крымом в рамках переговоров о прекращении огня. Согласно этим требованиям Украина должна вывести войска с контролируемой ею территории Донбасса. Условия предусматривают, что российские войска также прекратят наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях, пока Украина и Россия ведут переговоры о прекращении огня и дальнейшем мирном соглашении.

Выполнение такого требования заставило бы Украину отказаться от своего "пояса крепостей"

Между тем, в сообщенном урегулировании нет ни одного упоминания о выводе российских войск с оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) или с позиций в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Выполнение такого требования заставило бы Украину отказаться от своего "пояса крепостей", главной укрепленной оборонительной линии в Донецкой области с 2014 года, без всякой гарантии, что боевые действия не возобновятся. Пояс крепостей Украины служил главным препятствием для территориальных амбиций Кремля в Украине в течение последних 11 лет", — пишет ISW.

Пояс крепостей состоит из 4 крупных городов и нескольких городков и поселков, которые простираются с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск. Линия имеет длину 50 километров. Славянск и Краматорск образуют северную половину пояса крепостей и служат важными логистическими центрами для украинских войск, которые обороняются в Донецкой области.

Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка являются южной половиной крепостного пояса. Украинские войска контролируют эти города с июля 2014 года. Также, как отмечает ISW, Украина потратила последние 11 лет, тратя время, деньги и усилия на укрепление крепостного пояса и создание значительной оборонной промышленной и оборонной инфраструктуры в этих городах и вокруг них.

"Неудача России в захвате Славянска в 2022 году и продолжающиеся усилия по охвату крепостного пояса подчеркивают успех долгосрочных усилий Украины по укреплению городов крепостного пояса", — отмечают аналитики Института изучения войны.

Они отмечают, что ВС РФ пытались атаковать крепостной пояс из Изюма (к северо-западу от Славянска) после продвижения на восток Харьковской области в марте и апреле 2022 года.

Захват южного крепостного пояса может длиться несколько лет

ISW отмечает, что способность России захватить всю Луганскую и Донецкую области зависела от способности России захватить Славянск. Однако российским войскам не удалось захватить Славянск и остальной крепостной пояс летом 2022 года, а украинское контрнаступление заставило российские войска оставить Харьковскую область и отойти от Славянска осенью 2022 года.

Российские войска переориентировали свои усилия на захват Бахмута весной 2023 года, но затем достигли кульминации и потеряли приоритет продвижения к крепостному поясу. Начиная с лета 2024 года, российские войска снова усилили штурм крепостного пояса с юго-запада вблизи Торецка.

Аналитики отмечают, что российские войска сейчас все еще пытаются охватить крепостной пояс с юго-запада и участвуют в попытках захватить его, что, вероятно, продлится несколько лет.

Российские наступления к северо-востоку от Покровска в начале июля 2025 года свидетельствуют о том, что ВС РФ могут пытаться продвинуться дальше к Доброполью, чтобы охватить Покровск и обойти украинский крепостной пояс с запада в ближайшие месяцы после неудачного продвижения из Часового Яра или на северо-запад от Торецка.

"Российские войска не смогли провести широкий охват украинских крепостных поясов в 2022 году, и такая операция через три с половиной года войны, вероятно, будет многолетней со значительными потерями личного состава и материальных средств. Командование ВС РФ еще не провело успешного оперативного охвата значительной оборонительной линии Украины и, вероятно, не сможет использовать эту тактику для захвата Славянска, Краматорска или Дружковки, поскольку это потребует от российских войск сначала захвата других городов крепостного пояса путем фронтального штурма", — объясняют аналитики ISW.

Отказ от удерживаемых Украиной частей Донецкой области приведет к тому, что ВС РФ окажутся на границах Донецкой области, которая является значительно менее защищенной линией, чем нынешняя. Разрешение российским войскам занять позиции вдоль границы Донецкой области потребует от украинских сил срочного строительства массивных оборонительных укреплений вдоль приграничных районов Харьковской и Днепропетровской областей, местность которых плохо подходит для выполнения функций оборонительной линии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп планирует встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить мирное соглашение по Украине, ключевой темой которого станет признание контроля РФ над частью оккупированных территорий в обмен на вывод войск из других районов.

Встреча президентов России и США может состояться уже на следующей неделе — ориентировочной датой называют 15 августа.