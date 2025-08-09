Україна може втратити "пояс фортець" у разі відмови від Донбасу: до чого це призведе

Невдача Росії у захопленні Слов'янська у 2022 році та триваючі зусилля за охоплення фортечного поясу підкреслюють успіх довгострокових зусиль України щодо зміцнення міст фортечного поясу, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

В Кремлі вимагають від України поступитися Росії стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області та заморозити лінію фронту в інших районах у межах угоди про припинення вогню. Це може привести до того, що Київ залишиться без "поясу фортець", який стримував Росію 11 років. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як пише Bloomberg, президент Росії Володимир Путін вимагав від України поступитися всією Донецькою та Луганською областями разом з Кримом у межах переговорів про припинення вогню. Згідно з цими вимогами Україна має вивести війська з контрольованої нею території Донбасу. Умови передбачають, що російські війська також припинять наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях, поки Україна та Росія ведуть переговори про припинення вогню та подальшу мирну угоду.

Виконання такої вимоги змусило б Україну відмовитися від свого "поясу фортець"

Між тим, у повідомленому врегулюванні немає жодної згадки про виведення російських військ з окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) або з позицій у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"Виконання такої вимоги змусило б Україну відмовитися від свого "поясу фортець", головної укріпленої оборонної лінії в Донецькій області з 2014 року, без жодної гарантії, що бойові дії не відновляться. Пояс фортець України служив головною перешкодою для територіальних амбіцій Кремля в Україні протягом останніх 11 років", — пише ISW.

Пояс фортець складається з 4 великих міст та кількох містечок і селищ, які простягаються з півночі на південь вздовж автомагістралі H-20 Костянтинівка-Слов'янськ. Лінія має довжину 50 кілометрів. Слов'янськ і Краматорськ утворюють північну половину поясу фортець і служать важливими логістичними центрами для українських військ, які обороняються в Донецькій області.

Краматорськ, Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка є південною половиною фортечного поясу. Українські війська контролюють ці міста з липня 2014 року. Також, як зазаначає ISW, Україна витратила останні 11 років, витрачаючи час, гроші та зусилля на зміцнення фортечного поясу та створення значної оборонної промислової та оборонної інфраструктури в цих містах та навколо них.

"Невдача Росії у захопленні Слов'янська у 2022 році та триваючі зусилля за охоплення фортечного поясу підкреслюють успіх довгострокових зусиль України щодо зміцнення міст фортечного поясу", — зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Вони наголошують, що ЗС РФ намагалися атакувати фортечний пояс з Ізюму (на північний захід від Слов'янська) після просування на схід Харківської області у березні та квітні 2022 року.

Захоплення південного фортечного поясу може тривати кілька років

ISW зазначає, що здатність Росії захопити всю Луганську та Донецьку області залежала від здатності Росії захопити Слов'янськ. Однак російським військам не вдалося захопити Слов'янськ та решту фортечного поясу влітку 2022 року, а український контрнаступ змусив російські війська залишити Харківську область та відійти від Слов'янська восени 2022 року.

Російські війська переорієнтували свої зусилля на захоплення Бахмута навесні 2023 року, але потім досягли кульмінації та втратили пріоритет просування до фортечного поясу. Починаючи з літа 2024 року, російські війська знову посилили штурм фортечного поясу з південного заходу поблизу Торецька.

Аналітики зауважують, що російські війська зараз все ще намагаються охопити фортечний пояс з південного заходу та беруть участь у спробах захопити його, що, ймовірно, триватиме кілька років.

Російські наступи на північний схід від Покровська на початку липня 2025 року свідчать про те, що ЗС РФ можуть намагатися просунутися далі до Добропілля, щоб охопити Покровськ та обійти український фортечний пояс із заходу в найближчі місяці після невдалого просування з Часового Яру або на північний захід від Торецька.

"Російські війська не змогли провести широке охоплення українських фортечних поясів у 2022 році, і така операція через три з половиною роки війни, ймовірно, буде багаторічною зі значними втратами особового складу та матеріальних засобів. Командування ЗС РФ ще не провело успішного оперативного охоплення значної оборонної лінії України і, ймовірно, не зможе використати цю тактику для захоплення Слов'янська, Краматорська чи Дружківки, оскільки це вимагатиме від російських військ спочатку захоплення інших міст фортечного поясу шляхом фронтального штурму", — пояснюють аналітики ISW.

Відмова від утримуваних Україною частин Донецької області призведе до того, що ЗС РФ опиняться на кордонах Донецької області, що є значно менш захищеною лінією, ніж нинішня. Дозвіл російським військам зайняти позиції вздовж кордону Донецької області вимагатиме від українських сил термінового будівництва масивних оборонних укріплень вздовж прикордонних районів Харківської та Дніпропетровської областей, місцевість яких погано підходить для виконання функцій оборонної лінії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп планує зустріч із Володимиром Путіним, щоб обговорити мирну угоду щодо України, ключовою темою якої стане визнання контролю РФ над частиною окупованих територій в обмін на виведення військ з інших районів.

Зустріч президентів Росії та США може відбутися вже наступного тижня — орієнтовною датою називають 15 серпня.