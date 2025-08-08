США і РФ готують угоду про припинення вогню з відступом ЗСУ на Донбасі, — Bloomberg

США та Росія ведуть переговори про угоду щодо припинення вогню в Україні, яка закріпить контроль Москви над анексованими територіями.

За інформацією видання Bloomberg, офіційні особи США та Росії працюють над деталями домовленості, яка фактично заморозить конфлікт і визнає за Росією контроль над Кримом та частиною Донбасу. Кремль наполягає на тому, щоб Україна офіційно визнала втрату цих територій і дала наказ вивести війська з частин Луганської та Донецької областей, які поки що залишаються під контролем ЗСУ. Загалом, це стало б значною поступкою, якої українська сторона поки що не готова робити.

США, зі свого боку, намагаються отримати згоду України та європейських союзників на цю угоду, проте ситуація залишається невизначеною. За умовами домовленості Росія мала б припинити наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях, утримуючи нинішні лінії фронту. Однак досі не зрозуміло, чи готова Москва відмовитись від контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яку вважають найбільшою в Європі.

Зазначимо, що Білий дім і Кремль поки не дають офіційних коментарів щодо деталей переговорів, а Україна відмовилась їх коментувати. Загалом, метою угоди є заморозити війну, прокласти шлях до припинення вогню і започаткувати технічні переговори щодо остаточного мирного врегулювання.

Раніше США наполягали на безумовному припиненні вогню з боку Росії як умові для початку будь-яких мирних переговорів. Втім, попри кілька розмов Трампа і Путіна та поїздки американського посланця до Москви, угоди досі немає.

Як пише видання, наразі президент США, який обіцяв швидко завершити війну, розчарований позицією Кремля, але не вводив нових санкцій, обмежившись підвищенням тарифів для країн, що торгують з Росією. Натомість Володимир Путін не припиняє вимагати нейтралітету України, відмови від НАТО та визнання анексованих територій, на що Україна категорично не згодна.

"Мирна" угода з Росією: компроміс чи втрата для України

Раніше Фокус писав, що президент США Дональд Трамп планує зустріч із Володимиром Путіним наступного тижня, щоб обговорити мирну угоду щодо України, ключовою темою якої стане визнання контролю РФ над частиною окупованих територій в обмін на виведення військ з інших районів.

Попри дипломатичні зусилля, позиції сторін залишаються протилежними, адже Київ і європейські партнери відкидають вимогу Кремля визнати анексії, що ставить адміністрацію Трампа перед вибором — підтримати Росію або ігнорувати її вимоги.

Якщо Україна і союзники відкинуть пропозицію, це може зміцнити позиції Путіна, а США ризикують припинити військову допомогу Україні або навіть вийти з дипломатичного процесу.

Варто зауважити, що останнім часом Трамп зайняв більш жорстку позицію після невдалих спроб домовитись із Путіним.

Нагадаємо, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трампа може відбутися вже наступного тижня — орієнтовною датою називають 15 серпня. Зокрема, Кремль розглядає Об’єднані Арабські Емірати як можливий майданчик для саміту.

До цього Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським підтвердив намір працювати над завершенням війни та повідомив про "значний прогрес" у контактах свого спецпосланця Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним.