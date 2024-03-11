Папа Римский и другие инструменты: как россияне добиваются заморозки войны

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Белый флаг Папы Римского. Что нам нужно об этом знать.

Начать нужно с того, что главный (если хотите, зонтичный) нарратив российской пропаганды сводится к одной фразе: "Мирные россияне хотят переговоров, а марионеточные украинцы не хотят". Собственно, это и является основной коммуникационной и дипломатической линией россиян. Я здесь не открываю Америки, об этом я пишу и говорю с октября-ноября.

К сожалению, россияне, проводя политику единого голоса, начинают постепенно закладывать эту рамку как относительно понятную не только для части мировых элит, но и для широких слоев населения в разных частях света.

План-массимум Кремля на этом этапе — заморозка конфликта по линии соприкосновения, с официальными обещаниями частичного снятия санкций. Сейчас давайте попробуем посмотреть, как расшивается этот главный нарратив РФ.

Все, что мы видим сейчас — это попытка создания конкурентных площадок для переговоров. Россияне играют в рискованные игры, потому что, судя по всему, разным игрокам предлагают одно и то же. Но факт есть факт: Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Швейцария уже вступили в эту игру. Ватикан не в игре. Он четко на российской стороне. И надо понимать: мы с ним не в игре. У нас нет контактов на уровне вторых-третьих лиц Ватикана. Единственное требование россиян к будущим площадкам — отбросить украинскую формулу и заставить садиться за стол переговоров всех участников. И повторюсь еще раз: на этом этапе им нужна просто артикуляция отказа от этой формулы и увеличение количества таких площадок. Россияне пробуют донести месседж, что фронт вот-вот посыплется и поэтому нужны переговоры (далее идут разветвления, в зависимости от аудитории — от того, что это станет поражением Запада (Байдена, Макрона ит.д.), до того, что это месть за Газу). Это главный вспомогательный месседж. И здесь, стоит обратить внимание, россияне часто используют абсолютно проукраинские месседжи западных политиков о необходимости дать оружие Украине как некий резонатор наизнанку. И на это нужно особенно обращать внимание. Один из важнейших посылов россиян: Украина — самая коррупционная страна Европы (оставлю без комментариев) Российская экономика может выстоять еще годы, и поэтому эта война не убьет Россию, а подорвет Запад (этакие вывернутые виртуальные космические гонки времен "холодной войны"). Надо понимать, что Запад по-настоящему еще не включился в гонку вооружений. И для россиян, которые уже прошли свой пик, сверхважно не допустить, чтобы Запад принял окончательное решение: поражение России — это победа Запада. Для Кремля — это архиважная задача, и поэтому один из ключевых нарративов Москвы — о безграничности возможностей российской экономики. План Б (или параллельный план) россиян — поиск и создание точки напряжения по сирийскому сценарию. Пока за два года им ничего не удалось ни в гражданской войне в Нигере, ни спровоцировать войну "Хезболлы" против Израиля, ни спровоцировать конфликт Венесуэлы против Гайаны. Но поиски продолжаются непрерывно, и это одна из базовых задач российской дипломатии. И последнее. Что касается Ватикана, то Папа всегда был пророссийским леваком. Причины — не суть важны. Для нас более важно, что в понятной для нас перспективе будут выборы нового Понтифика. Сейчас Папа провел ряд кадровых изменений, которые усиливают, как минимум, его родной орден иезуитов. Я не специалист по кухне Ватикана, но я точно понимаю, что нам уже сейчас нужно строить другой тип отношений со святейшим престолом, чтобы потом второй раз не сесть в лужу.

Но уже сейчас должны понимать:

Все, что выше описано — это пунктирная линия российской информационной атаки по всему миру. И мы должны иметь свои ответы и исполнителей, ответственных за донесение этих ответов на эти и другие вопросы (потому что это всего лишь мое видение ситуации).

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