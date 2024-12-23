Зайдут с Пятихаток и Гуляйполя: Россия готовит наступление на Херсон и Запорожье, — СМИ

По данным инсайдеров, планы России на юге остаются амбициозными, однако их реализация сталкивается с рядом объективных трудностей — от разрушенной инфраструктуры до погодных условий. При этом Украина сохраняет высокий уровень оборонной готовности.

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Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает вынашивать планы активизации боевых действий на юге Украины. Основное внимание сосредоточено на Запорожской области и правобережной части Херсонской. Об этом пишет информационное агентство "РБК-Украина" со ссылкой на неназванные источники.

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По данным инсайдеров, готовность российских сил к наступлению в Херсонской области оценивается выше, чем на запорожском направлении.

Планы наступления в Запорожской области

По мнению украинских военных, основным направлением атаки россиян в Запорожье может стать район Пятихаток, расположенный параллельно реке Днепр. Также возможны наступательные действия в районе Гуляйполя.

Ситуация на Запорожском направлении в районе Гуляй Поля Фото: deepstatemap.live

Ситуация в Херсонской области

В Херсонской области российские войска уже пытались проводить наступательные действия. В конце ноября их диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) были отбиты в районе Антоновского моста со стороны Олешек.

Ситуация на Херсонском направлении Фото: deepstatemap.live

Согласно данным источников агентства, решение о полномасштабном наступлении на Херсон уже принято. Руководить операцией назначен командующий воздушно-десантных войск РФ Михаил Теплинский. Для реализации задач планируется задействовать до 4 000 штурмовиков, включая:

61-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ;

7-ю десантно-штурмовую дивизию ВДВ РФ.

Эти подразделения ранее отступали с Херсонщины осенью 2022 года, что придает операции символическое значение для российской стороны, отмечает издание.

Препятствия для наступления

Успешность реализации планов России напрямую зависит от погодных условий. После разрушения Каховской ГЭС часть территории Днепра превратилась в болота, которые зимой покрываются льдом. Это может облегчить переход, но создает дополнительную сложность для переброски техники.

Все мосты через Днепр в этом районе разрушены, поэтому оккупантам придется использовать лодки или возводить временные переправы. Однако это несет серьезные риски. Ранее участники движения сопротивления "АТЕШ" сообщали о случаях уничтожения лодок российскими военными из-за страха перед засадой на островах Днепра.

Кроме того, часть российских подразделений, задействованных в операции, пока остается в Курской области, куда их перебросили для усиления других направлений.

Оценка перспектив

Эксперты и собеседники информагентства сомневаются в успехе российских замыслов, учитывая сложность операции и высокий уровень готовности украинских военных к отражению нападения. Силы обороны Украины усиливают позиции на правобережье Херсонской области, что значительно усложнит реализацию наступления оккупантами.

Отметим, что украинское не комментировало информация о новом наступлении ВС РФ.

Напомним, 4 декабря Фокус выяснял, пойдут ли ВС РФ в наступление на Херсон. Бывший сотрудник Службы безопаности Украины и военный аналитик Иван Ступак утверждал, что по данным украинских военных РФ не имеет достаточно сил для начала наступления в Херсонской области, однако были зафиксированы перемещения вражеских подразделений и техники.