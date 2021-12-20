От философа-фашиста до советской идеологии, — как Владимир Путин оправдывает агрессию в Украине

"Малороссия и Великороссия связаны воедино верой, племенем, исторической судьбой, географическим положением, хозяйством, культурой и политикой", — так об Украине писал Ильин в 1938-м, так ее представляет Путин в 2021-м

"С середины 2000-х президента РФ Владимир Путина интересует белая иммиграция, он цитировал труды Александра Солженицына, Ивана Ильина и Льва Гумилева. Его советники искали материалы, способные обосновать политический курс — правый либерализм", — говорит Александр Морозов, российский журналист и политолог, научный сотрудник центра Российских исследований Бориса Немцова в Карловом Университете в Праге.

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О том, что Путин читает "русского философа" Ивана Ильина, он сказал на заседании так называемого международного дискуссионного клуба "Валдай" в октябре 2021 года. Кроме того, он заметил, что Ильин "думал о России и ее будущем".

Ильин — наиболее цитируемый в публичных выступлениях Путиным автор. Именно на подходе Ильина основывается и путинский взгляд на Украину, считают эксперты. "Украина признается наиболее угрожаемою частью России в смысле отделения и завоевания. Украинский сепаратизм — явление искусственное, лишенное реальных оснований. Он возник из честолюбия вожаков и международной завоевательной интриги. Отделившись, это государство предает само себя на завоевание и разграбление иностранцам. Малороссия и Великороссия связаны воедино верой, племенем, исторической судьбой, географическим положением, хозяйством, культурой и политикой", — так об Украине писал Ильин в 1938-м, так ее представляет Путин в 2021-м. Для них обоих Украины не существует, а слово "украинцы" можно позволить писать в кавычках. Об этом речь идет в материале Фокуса "Что у Путина в голове? Что Россия потребует от НАТО и когда поглотит Беларусь ".

"После 2014 года репертуар Путина стал меняться: православная святость и элементы царского периода Николая І или Александра ІІІ отошли на второй план. Не то чтобы совсем исчезали, но параллельно появлялись другие. В голове у Путина теперь все упиралось в Советский Союз. Он убедил себя, что тот рухнул как-то неправильно, и его надо собирать", — продолжает Александр Морозов, политолог.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Что у Путина в голове? Что Россия потребует от НАТО и когда поглотит Беларусь ".