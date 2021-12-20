Від філософа-фашиста до радянської ідеології, — як Володимир Путін виправдовує агресію в Україні

"Малоросія та Великоросія пов'язані воєдино вірою, племенем, історичною долею, географічним положенням, господарством, культурою та політикою", — так про Україну писав Ільїн 1938-го, так її уявляє Путін 2021-го.

"З середини 2000-х президента РФ Володимир Путіна цікавить біла імміграція, він цитував праці Олександра Солженіцина, Івана Ільїна та Лева Гумільова. Його радники шукали матеріали, здатні обґрунтувати політичний курс — правий лібералізм", — каже Олександр Морозов, російський журналіст та політолог, науковий співробітник центру Російських досліджень Бориса Нємцова у Карловому Університеті у Празі.

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Про те, що Путін читає "російського філософа" Івана Ільїна, він сказав на засіданні так званого міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у жовтні 2021 року. Крім того, він зауважив, що Ільїн "думав про Росію та її майбутнє".

Ільїн — найбільш цитований у публічних виступах Путіним автор. Саме на підході Ільїна ґрунтується і путінський погляд на Україну, вважають експерти. "Україна визнається найбільш загрозливою частиною Росії у сенсі відділення та завоювання. Український сепаратизм — явище штучне, позбавлене реальних підстав. Він виник із честолюбства ватажків та міжнародної завойовницької інтриги. Відділившись, ця держава лишає сама себе на завоювання та пограбування іноземцями. Малоросія і Великоросія пов'язані воєдино вірою, племенем, історичною долею, географічним положенням, господарством, культурою та політикою", — так про Україну писав Ільїн 1938-го, так її уявляє Путін 2021-го. Для них обох України не існує, а слово "українці" можна дозволити писати у лапках. Про це йдеться у матеріалі Фокуса "Що в Путіна в голові? Що Росія вимагатиме від НАТО та коли поглине Білорусь".

"Після 2014 року репертуар Путіна став змінюватися: православна святість та елементи царського періоду Миколи І чи Олександра ІІІ відійшли на другий план. Не те щоб зовсім зникали, але паралельно з'являлися інші. В голові у Путіна тепер усе впиралося у Радянський Союз. Він переконав себе, що той звалився якось неправильно, і його треба збирати", — продовжує Олександр Морозов, політолог.

Детальніше читайте у матеріалі Фокуса "Що в Путіна в голові? Що Росія вимагатиме від НАТО та коли поглине Білорусь".