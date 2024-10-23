Інтервенція КНДР в Україну: CNN попередив про наслідки для всього світу

За словами аналітиків, північнокорейські підрозділи, що вливаються до лав ЗС РФ, — це не звичайні війська, а спеціальні "елітні" підрозділи. Пхеньян може стати базою для дислокації бійців ССО за кордоном.

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Поява військ спеціального призначення Північної Кореї в Україні може стати новим вододілом. Країна-ізгой, яка перебуває під усілякими санкціями й водночас бере участь у великому міжнародному конфлікті на боці однієї з країн, що воюють, — це те, чого Пхеньян не робив протягом десятиліть. Про це пише CNN.

Поява військ Північної Кореї в Україні загрожує зіткненням із четвертою за чисельністю армією світу, у складі ЗС КНДР налічується 1,2 млн військовослужбовців, яким не вистачає бойового досвіду.

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Війська Північної Кореї в Україні: наскільки сильна четверта армія світу

За словами аналітиків, північнокорейський режим значно виграє від розгортання солдатів, серед іншого вони отримають бойовий досвід і технічну підготовку. Угода з РФ також може допомогти Північній Кореї з реальними оцінками того, наскільки функціональне озброєння країни.

"Спецназ повернеться з реальним бойовим досвідом, досвідом проникнення [на позиції] попередженого противника. Це зробить їх більш небезпечними", — поділився своїми міркуваннями Карл Шустер, колишній директор операцій Об'єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США.

За його словами, Кім Чен Ин надає війська, щоб отримати ресурси, необхідні для підтримки режиму і вивчення уроків, які можна застосувати, якщо на півострові почнеться гостра фаза конфлікту.

Війська КНДР спецпризначення

Чон Ін-бум, колишній генерал-лейтенант південнокорейської армії, повідомив журналістам, що у росіян з'явиться додаткова жива сила, якої зараз бракує, а в північнокорейців — гроші, технології та досвід.

Аналітики сходиться в тому, що північнокорейські підрозділи, які вливаються до лав ЗС РФ, являють собою не звичайні війська, а спеціальні "елітні" підрозділи.

Зазначається, що якщо північнокорейці діятимуть успішно на передовій в Україні, то отримають не тільки безпосередній бойовий досвід, а й міжнародне визнання.

"Тож це може стати справді серйозною проблемою для всього світу. А що, якщо це перетвориться на регулярну практику для північнокорейців? А що, якщо вони стануть базою для постачання добре навчених солдатів? Потенціал такого розгортання дуже тривожний", — зауважив експредставник армії Південної Кореї.

Нагадаємо, що Фокус у своєму матеріалі пояснював, у чому перевага 49 танків Abrams, які Україна отримає з Австралії.

Також повідомлялося про завдання, які, на думку експертів, стоять перед північнокорейськими спецпризначенцями в Курській області.