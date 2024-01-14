"Отведут ракеты": Игнат предложил местным властям самостоятельно покупать средства РЭБ (видео)

По словам представителя Воздушных сил, если местные общины начнут самостоятельно защищаться с помощью систем РЭБ — это позволит сэкономить ракеты для ПВО.

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В Украине выпускают комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые местные общины могут самостоятельно приобрести, чтобы защититься от ударов РФ. Имеющиеся украинские комплексы способны эффективно отвести российские ракеты и дроны-камикадзе, которыми россияне бьют по населенным пунктам. О новых методах защиты от обстрелов РФ рассказал представитель Воздушных сил в эфире всеукраинского телемарафона.

Игнат пояснил, что комплексы РЭБ — это не оружие, поэтому его могут свободно приобрести местные общины, "привлекая соответствующий ресурс". На сегодня в Украине есть гражданские предприятия, которые выпускают такие комплексы: после определенной проверки, ими можно защищаться от ударов РФ.

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"Она не упадет камнем вниз": средствами РЭБ не сбивают ракеты, — военный

По мнению представителя Воздушных сил, самостоятельная защита местных общин с помощью РЭБ — это "стандартная практика". По его словам, иногда делаются определенные шаги в данном направлении.

"Это то, что могут закупать местные общины, привлекать ресурс. Оружие же не купишь, но системы РЭБ, в частности, гражданских производителей, если они рабочие, их надо проверять — это помогает сохранить жизнь", — продолжил он.

Установки, выпущенные украинскими гражданскими предприятиями, способны отклонить и ракету РФ, и дрон-камикадзе, заметил Игнат. Руководители некоторых компаний уже начали размышлять над тем, что наладить самостоятельную защиту. Если подобные программы заработают, что это поможет силам ПВО сэкономить драгоценные зенитные ракеты.

"Это уже делается... За этим будущее", — прозвучало в эфире телемарафона.

Юрий Игнат о комплексах РЭБ (см. за 4:46:46 от начала)

Обстрелы РФ — детали

Отметим, во время массированного воздушного удара ВС РФ, который состоялся в ночь на 13 января, россияне запустили по Украине 40 ракет и дронов. Из них силы ПВО сбили восемь целей, заявили в Воздушных силах. В частности, обезвредили 7 из 12 ракет Х-101 и одну из четырех ракет Х-59. Другие 32 цели не сбивали (среди них — дроны-камикадзе Shahed-136, ракеты "Кинжал", Х-22 и т. д.). В отчете Воздушного командования отметили, что хоть их не сбили, но они не попали ни в один объект, на который их нацеливали россияне.

Позже аналитики Института изучения войны заявили, что ракеты и дроны ВС РФ обезвредили с помощью комплексов РЭБ. При этом в одном из предыдущих заявлений Игната прозвучало, что силы ПВО должны экономно использовать ракеты для ЗРК, поскольку их поставляют исключительно страны запада. Между тем представители американского правительства, которое ранее предоставляло Украине подобные ракеты, 5 января сообщил, что прекращает оказывать военную помощь.

Напоминаем, в Конгрессе США 10 января сообщили, что планируют в феврале прийти к согласию о выделении пакета помощи Украине, размером 61 млрд долл. 12 января в Украину прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак: заключил договор о безопасности и объявил о выделении 2,5 млрд фунтов стерлингов.