Новых пакетов помощи для Украины не будет: Пентагон еще имеет $4,2 миллиарда, но есть нюанс

В Минобороны США заявили, что фактически у них закончились деньги на поддержку Украины. Также спикер Пэт Райдер прокомментировал слухи о просроченных ATACMS, которые вместо передачи ВСУ решили уничтожить.

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У Министерства обороны США уже закончились деньги на помощь Украине. Об этом 4 января во время брифинга заявил спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Он объяснил, что американское Минобороны больше не имеет средств для пополнения, поэтому объявления новых пакетов помощи для Украины ожидать не стоит. Пентагон продолжает "тесно сотрудничать" с Конгрессом США, чтобы там приняли дополнительное финансирование по президентской программе (PDA).

"Сейчас мы имеем примерно 4,2 миллиарда долларов на восстановленные полномочия, но опять же, средства для пополнения потрачены", — подчеркнул Райдер.

Пресс-секретарь Пентагона уточнил, что ведомство не может тратить деньги без возможности их пополнения. Он подчеркнул, что министерству нужен дополнительный документ от Конгресса.

"Мы имеем полномочия тратить из имеющихся средств, но не имеем возможности пополнять запасы, забирая деньги или изымая вещи из нашего арсенала", — уточнил Райдер.

Он подтвердил, что на практике это означает, что деньги у Минобороны США закончились.

Просроченные ATACMS: ответ Пентагона

Журналисты напомнили генерал-майору о материале в СМИ, в котором рассказывается об ATACMS, срок действия которых якобы закончился. Сообщалось, что вместо передачи их Украине ракеты решили уничтожить.

"Да, я видел эти сообщения в прессе. Мы проверили это, и это неправда. Эти отчеты ложные", — ответил Райдер.

Напомним, в СМИ информировали, что США могут утилизировать сотни ракет ATACMS, и это обойдется американским налогоплательщикам в круглую сумму.

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал, чего ждать от ВСУ в 2024 году. Он спрогнозировал, что защитники будут нуждаться в дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus.