"Звичний для росіян день": ЗС РФ в унікальну дату втратили черговий Су-34, — Олещук

За словами командувача Повітряних сил, 29 лютого випадає раз на чотири роки, проте для противника на Східному напрямку цей день запам'ятається черговими втратами у сфері авіації.

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Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у сфері авіації. Цього разу на території України вдалося знищити черговий літак противника. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram-каналі 29 лютого.

За його словами, насамперед варто звернути увагу на дату, яка буває на календарі раз на чотири роки. Для противника четвер запам'ятається ще й активністю в Україні, адже черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 було ліквідовано.

"Сьогодні 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але вже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякуємо за роботу!" — йдеться в повідомленні.

Окремо в Повітряних силах додали, що перемога на землі починає куватися в небі.

За останні тижні росіяни зазнали колосальних втрат у сфері авіації.

Варто зазначити, що з 17 по 21 лютого, українським військовим вдалося збити сім російських винищувачів і бомбардувальників Су-35 і Су-34, які окупанти використовують для ударів по Україні.

27 лютого росіяни втратили одразу два за день бомбардувальники Су-34, про що також повідомляли в Повітряних силах. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук порадив росіянам замислитися і принаймні на деякий час припинити "авіаційні м'ясні штурми".

Нагадаємо, 22 лютого на тему російських втрат висловився спікер Повітряних сил Юрій Ігнат. Причина частих "падінь" у тому, що в українських захисників з'явилося більше засобів та інструментів для того, щоб діставати противника на далеких дистанціях.