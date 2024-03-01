У центрі Севастополя внаслідок вибухів зникло світло, – ЗМІ (карта, відео)

Українські війська, як повідомили у Telegram-каналі Mash, намагалися атакувати Кримський міст ударом крилатими ракетами — британськими Storm Shadow і американськими ракетами ADM-160 MALD.

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У центрі Севастополя зникло світло після того, як пролунали вибухи. Про це повідомили у Telegram-каналі "ЧП/Севастополь".

На багатьох вулицях, як заявили місцеві мешканці, відсутнє електропостачання. Офіційно окупаційна адміністрація інформацію не коментувала.

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У Telegram-каналі Mash повідомили, українські війська намагалися атакувати Кримський міст. Це наче відбулося комбінованим ударом крилатими ракетами — британськими Storm Shadow і американськими ракетами ADM-160 MALD.

Фото: ЧП Севастополь/ Telegram

За кілька годин до першої атаки, як йдеться у повідомленні, в небо над Чорним морем піднявся американський розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk. Напередодні другого удару злетів літак дальньої радіолокаційної розвідки Boeing P-8A Poseidon. О 14:00 нібито був перший удар — з ракетами ADM-160 MALD, які в теорії мали виявити ППО. Після цього нібито запускали британські Storm Shadow.

Російська ППО, як поінформував Mash, збила щонайменше 12 ракет, жертв і руйнувань немає. Попередньо, невелика кількість осколків упала на ЗПС аеропорту Бельбек. Над Кримським мостом тим часом випущено димову завісу, рух тимчасово перекрито.

Удари по Криму 1 березня

В окупованому Севастополі 1 березня пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили, що загалом вибухів могло бути п’ять. Над бухтами видно дим. Також вибухи пролунали у центрі міста.

Також над Гвардійським підіймається стовп диму. Саме там розташована велика військова база окупантів.

У районі Євпаторії та в Сакському районі, як повідомляли очевидці, також активно стріляли російські системи ППО. Біля села Воробйове Сакського району чули вибухи.

Нагадаємо, 29 лютого в Криму пролунали вибухи. Мешканці півострова стверджували, що вибухало біля Ялти та Євпаторії. Схожі звуки на роботу ППО, чули біля Сімферополя та у Красногвардійському районі. Крім того, було гучно біля села Мар'їне та ще разі біля Сімферополя.