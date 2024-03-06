ГУР уничтожило корабль "Сергей Котов" в Крыму: в Британии назвали особенности спецоперации

За последние пять недель украинские военные уничтожили три судна Черноморского флота России. Корабль "Сергей Котов" пытались потопить дважды — в июле и сентябре 2023 года, рассказали в британской разведке.

Related video

5 марта украинские военные потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов" возле Керченского пролива с помощью морских беспилотных надводных аппаратов Magura V5. В частности, этот же тип дронов использовался во время атаки на десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"Атака на "Сергей Котов" была осуществлена с помощью морских беспилотных надводных аппаратов Magura V5, того же типа, который использовался во время атаки на российский десантный корабль"Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что это третье судно Черноморского флота РФ, затопленное за последние пять недель. Из-за этого, вероятно, 15 февраля, был уволен командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.

"Украина продолжает ограничивать свободу маневра ВМС РФ в Черном море", — отметили в Минобороны Британии.

Российский корабль "Сергей Котов": что известно

"Сергей Котов" поступил на вооружение Черноморского флота в июле 2022 года. В июле и в сентябре 2023 года его пытались уничтожить украинские беспилотные надводные аппараты, однако смогли нанести лишь незначительные повреждения. В результате судно вскоре вернулось в строй.

ГУР уничтожило российский корабль "Сергей Котов": что известно

5 марта в ГУР сообщили об атаке патрульного корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Спецоперация состоялась в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Минцифры. Потопить российский корабль удалось с помощью удара морскими дронами "Magura V5".

6 марта стало известно, что в результате атаки по судну погибли семь российских моряков, еще 27 получили ранения.

Напомним, 5 марта стало известно, что украинские военные уничтожили 12 российских кораблей, в частности около 16% из них — большие десантные корабли, 25% — десантные катера.