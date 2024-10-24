Чорноморський флот готується тікати: у росіян з'явилася нова "розвага", — Плетенчук

За словами спікера українських ВМС, російське командування побоюється, що кораблі можуть бути вражені безпосередньо на базі в Новоросійську. Тому вони "тренуються" швидко залишати базу, і також швидко повертатися.

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Російські кораблі, що базуються в Новоросійську, були помічені кілька разів, коли вони виходили в море, що викликало інтерес і питання щодо причин цих маневрів. Про це 23 жовтня повідомив капітан третього рангу і речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі марафону.

За його словами, російські військові використовують такі маневри для тренувань в умовах можливої загрози ударів по своїй базі. Зокрема, є побоювання, що кораблі можуть бути вражені безпосередньо в пункті базування. Тому росіяни змушені ховатися на своїй базі в Новоросійську і періодично виходити в море, але потім кораблі швидко повертаються назад у Новоросійськ.

"Тепер у них з'явилася додаткова розвага — це терміново залишати базу, тому що є побоювання, що їх можуть атакувати в пункті базування. Ми спостерігали кілька таких виходів у море — вони вийшли масово, але так само масово і швидко повернулися, тому що іншого пункту базування в Азовсько-Чорноморському регіоні вони знайти собі не можуть", — пояснив Плетенчук.

Капітан зазначив, що інші локації, де кораблі Чорноморського флоту РФ могли б розміщуватися, є більш відкритими та менш безпечними.

"У них немає інших баз в Азово-Чорноморському регіоні, і тому, незважаючи на тренувальні маневри, вони залишаються залежними від цієї єдиної бази", — підсумував спікер.

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Раніше повідомлялося, що кораблі проєкту 22160, що перебувають у складі Чорноморського флоту Росії, у 2024 році мають пройти комплексну модернізацію. Йдеться про встановлення сучасних систем протиповітряної оборони й ракетних комплексів, що може значно змінити бойові можливості кораблів.