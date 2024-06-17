Имперские понты: в ВМС назвали потери флота РФ и объяснили, почему Россия не уходит из Черного моря
Удары по большим десантным кораблям Украина наносила взвешенно. Силы обороны дождались, когда их полностью отремонтируют и только потом уничтожили их.
Украина вывела из строя треть российских кораблей Черноморского флота. Несмотря на это РФ не уходит из Черного моря, чтобы не показать свою слабость. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
По его словам, Силам обороны Украины удалось повредить и уничтожить почти 3 десятка вражеских кораблей, ракетоносителей.
"Официально 28. Еще более 10 единиц у них были в ремонте. Но многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, оба фрегата "Адмирал Эссен", и "Адмирал Макаров". Значительная часть кораблей противника уже познакомилась и с дронами, и с ракетами. И некоторые из них уже были восстановлены. Некоторые стоят на ремонтах до сих пор, некоторые еще долго будут стоять из-за серьезных повреждений", — сказал Дмитрий Плетенчук.
Он отметил, что удары по большим десантным кораблям Украина наносила взвешенно — они находились в ремонте, поэтому Силы обороны дождались, когда их полностью отремонтируют и только потом нанесли удар.
"А ремонтировать их было сверхсложно, потому что это 775 проект, они польского производства. А поляки, разумеется, отказываются их обслуживать. И они в обход санкций пытались покупать какие-то детали, заменители. Поэтому я не думаю, что они сейчас будут спешить с ремонтом этих БДК", — сказал представитель ВМС ВСУ.
Он отметил, что цифра 28 — это уничтоженные российские суда, среди которых как корабли, так и катера. В целом из строя выведена треть Черноморского флота РФ.
"Это те, что были уничтожены. Но в это количество в определенный период относили и некоторые единицы вроде катеров. А значительных единиц среди них полтора десятка. Начиная с флагмана и заканчивая четырьмя большими десантными кораблями второго ранга. Первого ранга был только крейсер "Москва". Это также подводная лодка "Ростов-на-Дону", "Котов", "Ивановец", "Василий Бех" и другие", — сказал Плетенчук.
Для Сил обороны приоритетной целью остаются ракетоносители, поскольку это единственные корабли, которые еще могут как-то влиять на Украину, остальные не представляют угрозы.
Из ракетоносителей были уничтожены 2 малых ракетных катера и подводная лодка: "Аскольд", "Циклон" и "Ростов-на-Дону". Остается 8, среди них 3 подводные лодки, 3 малых ракетных катера "Буян-М" и 2 фрегата "Эссен" и "Макаров".
"Повторюсь, россияне, в принципе, могли бы обстреливать даже с Каспия. Но они прекрасно понимают, что уйти отсюда — это показать слабость, это капитуляция. И вот они ради своих имперских понтов готовы здесь умирать. Не будем им мешать", — резюмировал Дмитрий Плетенчук.
Напомним, что в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в оккупированном Севастополе корабль ВМС РФ "Циклон" проекта 22800. 20 мая в росСМИ сообщили, что судно было атаковано по меньшей мере 12 ракетами типа ATACMS. В результате атаки "Циклон" затонул.