Имперские понты: в ВМС назвали потери флота РФ и объяснили, почему Россия не уходит из Черного моря

Удары по большим десантным кораблям Украина наносила взвешенно. Силы обороны дождались, когда их полностью отремонтируют и только потом уничтожили их.

Related video

Украина вывела из строя треть российских кораблей Черноморского флота. Несмотря на это РФ не уходит из Черного моря, чтобы не показать свою слабость. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, Силам обороны Украины удалось повредить и уничтожить почти 3 десятка вражеских кораблей, ракетоносителей.

"Официально 28. Еще более 10 единиц у них были в ремонте. Но многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, оба фрегата "Адмирал Эссен", и "Адмирал Макаров". Значительная часть кораблей противника уже познакомилась и с дронами, и с ракетами. И некоторые из них уже были восстановлены. Некоторые стоят на ремонтах до сих пор, некоторые еще долго будут стоять из-за серьезных повреждений", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что удары по большим десантным кораблям Украина наносила взвешенно — они находились в ремонте, поэтому Силы обороны дождались, когда их полностью отремонтируют и только потом нанесли удар.

"А ремонтировать их было сверхсложно, потому что это 775 проект, они польского производства. А поляки, разумеется, отказываются их обслуживать. И они в обход санкций пытались покупать какие-то детали, заменители. Поэтому я не думаю, что они сейчас будут спешить с ремонтом этих БДК", — сказал представитель ВМС ВСУ.

Он отметил, что цифра 28 — это уничтоженные российские суда, среди которых как корабли, так и катера. В целом из строя выведена треть Черноморского флота РФ.

"Это те, что были уничтожены. Но в это количество в определенный период относили и некоторые единицы вроде катеров. А значительных единиц среди них полтора десятка. Начиная с флагмана и заканчивая четырьмя большими десантными кораблями второго ранга. Первого ранга был только крейсер "Москва". Это также подводная лодка "Ростов-на-Дону", "Котов", "Ивановец", "Василий Бех" и другие", — сказал Плетенчук.

Для Сил обороны приоритетной целью остаются ракетоносители, поскольку это единственные корабли, которые еще могут как-то влиять на Украину, остальные не представляют угрозы.

Из ракетоносителей были уничтожены 2 малых ракетных катера и подводная лодка: "Аскольд", "Циклон" и "Ростов-на-Дону". Остается 8, среди них 3 подводные лодки, 3 малых ракетных катера "Буян-М" и 2 фрегата "Эссен" и "Макаров".

"Повторюсь, россияне, в принципе, могли бы обстреливать даже с Каспия. Но они прекрасно понимают, что уйти отсюда — это показать слабость, это капитуляция. И вот они ради своих имперских понтов готовы здесь умирать. Не будем им мешать", — резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в оккупированном Севастополе корабль ВМС РФ "Циклон" проекта 22800. 20 мая в росСМИ сообщили, что судно было атаковано по меньшей мере 12 ракетами типа ATACMS. В результате атаки "Циклон" затонул.