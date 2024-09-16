Непризнанная Абхазия предложила Турции открыть базу ВМС: что произошло на самом деле

На сайт главы непризнанной республики Аслана Бжании якобы была осуществлена хакерская атака. Ранее Абхазия заявила о намерении подписать двустороннее соглашение о дружбе и партнерстве с Анкарой.

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В понедельник, 16 сентября, на официальном сайте так называемого президента непризнанной Абхазии Аслана Бжании на короткое время появилось сообщение о том, что после отмены договоренности с Россией о создании военно-морской базы в порту Очамчире она предлагает аналогичное соглашение Турции.

В сообщении говорилось, что Бжания направил предложение президенту Турции Реджепу Эрдогану о подписании договора о дружбе и партнерстве. Соглашение предусматривало бы сотрудничество в экономической, военной и культурной сферах. Президент непризнанной республики подчеркнул, что решение продиктовано "историческими связями и волей народа".

"Мы живем в то время, когда нужно принимать непростые, но правильные для нашего народа решения. И выбор партнеров на международной арене — одно из главных направлений", — говорилось в сообщении.

Фото: Defense Express

По словам Бжании, Турция могла бы поддержать Абхазию в сферах образования, здравоохранения и обеспечения социальных выплат врачам и учителям. Турецкие военно-морские базы, которые заменили бы российские, гарантировали бы независимость Абхазии.

Однако, как сообщает Defense Express, это сообщение было впоследствии удалено с сайта, но его копия осталась в кэше. Позже стало известно, что сайт президента Абхазии стал объектом хакерской атаки.

Фото: Скриншот

Аналитики напомнили, что в августе появилась информация об отказе Абхазии предоставлять России разрешение на расширение базы в Очамчире и создание постоянного пункта для Черноморского флота. Официальные причины такого решения не сообщались, однако с 1 сентября Кремль прекратил социальные выплаты абхазским служащим, врачам и учителям.

Анкара не признает Абхазию независимой и рассматривает территорию частью Грузии. Однако некоторые отношения между ними существуют. В частности, так называемый МИД Абхазии сообщает о довольно регулярных визитах должностных лиц в Турцию, но они в основном направлены на встречи с абхазской диаспорой.

Напомним, 31 июля исследователи проекта Bellingcat писали, что в Очамчире будет построена новая российская военно-морская база, которая станет "постоянным местом дислокации" частей Черноморского флота РФ.

7 августа в 16-ю годовщину российской оккупации территорий Южной Осетии и Абхазии, в НАТО призвали РФ вывести войска из региона.