"Заплатили самую высокую цену с начала войны": Сырский озвучил потери ВС РФ за 2024 год

По словам главнокомандующего ВСУ, этот год был сложным испытанием украинской прочности, но Силы обороны продолжают сохранять контроль над стратегически важными участками.

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С начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении россиян уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Так, главком провел совещание по итогам деятельности ВСУ за 2024 год и заслушал доклады работы Воздушных Сил и ПВО, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, логистики, мобилизации, противодействия правонарушениям.

По словам Сырского, этот год был сложным испытанием украинской прочности, но Силы обороны продолжают сохранять контроль над стратегически важными участками и западной частью Черного моря и сокращать военный потенциал россиян.

"С начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину. Общие потери врага за все это время составляют примерно 785 тысяч военных", — сообщил Сырский.

Он доложил о росте в 19 раз объемов поставок беспилотных систем в украинские подразделения и в 3,7 раз рост количества пораженных и уничтоженных целей противника.

На совещании были обобщены существующие проблемы и намечены пути их решения и определены приоритеты на следующий год.

Напомним, что американский Институт изучения войны сообщил, что потери ВС РФ за осень 2024 года составили 50 солдат на один километр.

Также сообщалось, что заместитель министра обороны России Анна Цивилева обмолвилась, сколько оккупантов пропали без вести в Украине. Она сказала, что 48 тысяч родственников военнослужащих РФ, которые без вести пропали, подали заявки на прохождение ДНК.