"Заплатили найвищу ціну від початку війни": Сирський озвучив втрати ЗС РФ за 2024 рік

За словами головнокомандувача ЗСУ, цей рік був складним випробуванням української міцності, але Сили оборони продовжують зберігати контроль над стратегічно важливими ділянками.

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Від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі росіян уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Про це розповів головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський.

Так, головком провів нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ за 2024 рік і заслухав доповіді роботи Повітряних Сил і ППО, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, логістики, мобілізації, протидії правопорушенням.

За словами Сирського, цей рік був складним випробуванням української міцності, але Сили оборони продовжують зберігати контроль над стратегічно важливими ділянками та західної частиною Чорного моря та скорочувати військовий потенціал росіян.

"Від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну. Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових", — повідомив Сирський.

Він доповів про зростання у 19 разів обсягів постачання безпілотних систем до українських підрозділів і у 3,7 разів зростання кількості уражених та знищених цілей противника.

На нараді було узагальнено існуючі проблеми та окреслено шляхи їхнього розв’язання і визначено пріоритети на наступний рік.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни повідомив, що втрати ЗС РФ за осінь 2024 року склали 50 солдатів на один кілометр.

Також повідомлялося, що заступниця міністра оборони Росії Ганна Цивільова обмовилася, скільки окупантів зникли безвісти в Україні. Вона сказала, що 48 тисяч родичів військовослужбовців РФ, які безвісти зникли, подали заявки на проходження ДНК.