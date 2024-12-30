"Рекордні втрати": Сирський розповів про темпи знищення російської армії в Україні

За словами головнокомандувача ЗСУ, за рік ЗС РФ втратили убитими і пораненими 427 тисяч військовослужбовців.

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​​На Донеччині російські окупаційні війська останніми днями зазнають рекордних втрат — близько 1700 осіб на добу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Так, останнім тижнем, загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб убитими та пораненими, а загалом цього року ця цифра становить уже 427 тисяч. Левова частина цих втрат — результат героїчних дій наших воїнів на Донеччині", — написав Сирський.

Він пояснив, що попрацював у частинах і підрозділах, які ведуть оборону на цих напрямках та підкреслив, що наразі вони залишаються найгарячішими.

"З командирами опрацьовано заходи для підвищення ефективності вогневого ураження противника, надійного утримання рубежів та позицій, забезпечення безперебійного постачання боєприпасів й дронів та посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краю", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач також наголосив, що особливу увагу приділено забезпеченню медичних підрозділів усім необхідним та організації ефективної евакуації поранених військових.

"Наша мета на цьому напрямку — максимальне знищення ворога та його резервів. Продовжуємо бити окупанта без зупинки!", — зазначив Сирський.

Нагадаємо, 28 грудня Олександр Сирський озвучив втрати ЗС РФ за 2024 рік.

Фокус також писав про те, що американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що втрати ЗС РФ за осінь 2024 року склали 50 солдатів на один кілометр.