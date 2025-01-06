"Колони бронетехніки ЗСУ": у РФ показали кадри знищення своїх танків у Курській області (відео)
Представлені росіянами кадри "знищення колони бронетехніки ЗСУ" в Курській області 5 січня виявилися неправдивими. Відео знято ще наприкінці листопада 2024 року, а більша частина згорілої техніки — російська, з'ясували OSINT-аналітики команди In Factum.
Росіяни виклали "епічне" відео, як вони нібито знищують механізовану колону ЗСУ під час боїв у Курській області. Однак це виявилося нарізкою архівних кадрів, де більша частина знищеної або ураженої техніки — російська, звернули увагу OSINT-аналітики команди In Factum.
"Навіть за погодою видно, що це не одна й та сама подія. На перших кадрах ми бачимо повністю засніжений ландшафт. Потім уже майже сніг, що тане, тому що ці кадри було знято наприкінці листопада [2024 року]", — вказують фахівці.
Показане скупчення спаленої російської техніки на 31-й секунді відео — це виїзд із Любимівки в бік Зеленого Шляху. Своєю чергою російські військкори подавали ці кадри як знищення кількох колон броньованої техніки ЗСУ біля хутора Бердин Курської області.
Розрахунки FPV, оператори "Ланцетів", артилерійські та мінометні розрахунки ГВ "Північ" нібито активно завдавали успішних ударів по цілях.
Крім цього, танк, що підривається на міні на 26-й секунді, — теж російський, а відповідні кадри геолоціювала ще 26 листопада спільнота lost_warinua біля населеного пункту Товстий Луг Курської області.
"Знищений російський танк Т-72Б3М зразка 2022 року з мангалом біля н.п. Товстий Луг Курської області", — описали відео дослідники.
Фокус раніше збирав усе, що відомо про просування ЗСУ в Курській області, яке почалося вранці в неділю 5 січня. Основна атака була в напрямку села Велике Солдатське.
Під час нового наступу в Курській області ЗСУ скористалися технічними перевагами. Передові засоби РЕБ, встановлені на військовій техніці, допомогли уникнути влучання дронів.