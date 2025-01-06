"Колони бронетехніки ЗСУ": у РФ показали кадри знищення своїх танків у Курській області (відео)

Представлені росіянами кадри "знищення колони бронетехніки ЗСУ" в Курській області 5 січня виявилися неправдивими. Відео знято ще наприкінці листопада 2024 року, а більша частина згорілої техніки — російська, з'ясували OSINT-аналітики команди In Factum.

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Росіяни виклали "епічне" відео, як вони нібито знищують механізовану колону ЗСУ під час боїв у Курській області. Однак це виявилося нарізкою архівних кадрів, де більша частина знищеної або ураженої техніки — російська, звернули увагу OSINT-аналітики команди In Factum.

"Навіть за погодою видно, що це не одна й та сама подія. На перших кадрах ми бачимо повністю засніжений ландшафт. Потім уже майже сніг, що тане, тому що ці кадри було знято наприкінці листопада [2024 року]", — вказують фахівці.

Показане скупчення спаленої російської техніки на 31-й секунді відео — це виїзд із Любимівки в бік Зеленого Шляху. Своєю чергою російські військкори подавали ці кадри як знищення кількох колон броньованої техніки ЗСУ біля хутора Бердин Курської області.

Спалена російська техніка стояла на виїзді з Любимівки в бік Зеленого Шляху

Розрахунки FPV, оператори "Ланцетів", артилерійські та мінометні розрахунки ГВ "Північ" нібито активно завдавали успішних ударів по цілях.

Крім цього, танк, що підривається на міні на 26-й секунді, — теж російський, а відповідні кадри геолоціювала ще 26 листопада спільнота lost_warinua біля населеного пункту Товстий Луг Курської області.

Російський танк Т-72Б3М підірвався біля Товстого Луга

"Знищений російський танк Т-72Б3М зразка 2022 року з мангалом біля н.п. Товстий Луг Курської області", — описали відео дослідники.

Фокус раніше збирав усе, що відомо про просування ЗСУ в Курській області, яке почалося вранці в неділю 5 січня. Основна атака була в напрямку села Велике Солдатське.

Під час нового наступу в Курській області ЗСУ скористалися технічними перевагами. Передові засоби РЕБ, встановлені на військовій техніці, допомогли уникнути влучання дронів.