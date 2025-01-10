Хочуть мобілізувати всіх у РФ: у США з'ясували, хто заважає Путіну закінчити війну в Україні

Силовики і військові еліти в Москві закликають забути про переговори із Заходом, мобілізувати резервістів і перевести економіку РФ на військові рейки. Втрати в живій силі не повинні бути приводом для відмови від завоювань нових територій.

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Високопоставлені російські силовики і військові розчаровані спробами президента Росії Володимира Путіна вести повномасштабну війну в Україні "напівзаходами" і стурбовані термінами її завершення. Силовий блок РФ виступає за ескалацію конфлікту, йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Еліти в Москві більше розчаровуються і втомлюються від невизначеності щодо продовження ведення війни та турбуються про довгостроковий вплив західних санкцій на економіку РФ. Деякі чиновники з адміністрації президента Росії кажуть, що в уряду немає чіткого бачення післявоєнного облаштування країни.

Закінчення війни може бути "критичним" для влади, якщо Кремль не визначить чітку політичну основу для суспільства. Тим часом силовики радять Путіну не посилити перебіг бойових дій, а думати про переговори із Заходом. Для цього потрібна мобілізація і повне переведення економіки на військові рейки.

Російське командування за час ведення війни змирилося з тим, що окупаційні підрозділи не досягають значних територіальних успіхів, які були б пропорційні до втрат живої сили та техніки.

Однак військовим і силовикам байдуже на втрати в живій силі — вони не готові відмовитися від завоювань через це і виступають за те, щоби Путін активізував військові зусилля, провів частковий призов резервістів і офіційно ввів воєнний стан.

"Ймовірно, вони сподіваються, що поле бою буде затоплено живою силою і технікою", — зазначають аналітики.

Фахівці ISW вважають, що Путін чинить опір проведенню призову і мобілізації російської економіки, адже ці рішення були б украй непопулярними в суспільстві і загострили б брак робочої сили.

Нагадаємо, деякі американські чиновники говорили, що мирні переговори між РФ і Україною були заплановані на першу половину 2025 року незалежно від результату президентських виборів у США.

В аналітичному центрі Yorktown Institute називали приблизну дату досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Вашингтон спробує укласти угоду до 20 квітня, свята Великодня.