Хотят мобилизовать всех в РФ: в США выяснили, кто мешает Путину закончить войну в Украине

Силовики и военные элиты в Москве призывают забыть о переговорах с Западом, мобилизовать резервистов и перевести экономику РФ на военные рельсы. Потери в живой силе не должны быть поводом для отказа от завоеваний новых территорий.

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Высокопоставленные российские силовики и военные разочарованы попытками президента России Владимира Путина вести полномасштабную войну в Украине "полумерами" и обеспокоены сроками ее завершения. Силовой блок РФ выступает за эскалацию конфликта, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Элиты в Москве больше разочаровываются и устают от неопределенности в продолжении ведения войны и беспокоятся о долгосрочном влиянии западных санкций на экономику РФ. Некоторые чиновники из администрации президента России говорят, что у правительства нет четкого видения послевоенного обустройства страны.

Окончание войны может быть "критическим" для властей, если Кремль не определит четкую политическую основу для общества. Тем временем силовики советуют Путину усилить ход боевых действий, а думать о переговорах с Западом. Для этого нужна мобилизация и полный перевод экономики на военные рельсы.

Российское командование за время ведения войны смирилось с тем, что оккупационные подразделения не достигают значительных территориальных успехов, которые были бы пропорциональны потерям живой силы и техники.

Однако военных и силовикам все равно на потери в живой силе — они не готовы отказаться от завоеваний из-за этого и выступают за то, чтобы Путин активизировал военные усилия, провел частичный призыв резервистов и официально ввел военное положение.

"Вероятно, они надеются, что поле боя будет затоплено живой силой и техникой", — отмечают аналитики.

Специалисты ISW полагают, что Путин сопротивляется проведению призыва и мобилизации российской экономики, ведь эти решения были бы крайне непопулярны в обществе и обострили бы нехватку рабочей силы.

Напомним, некоторые американские чиновники говорили, что мирные переговоры между РФ и Украиной были запланированы на первую половину 2025 года вне зависимости от результата президентских выборов в США.

В аналитическом центре Yorktown Institute называли примерную дату достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Вашингтон попытается заключить сделку к 20 апреля, празднику Пасхи.