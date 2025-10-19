Удар по шахті на Дніпропетровщині: евакуацію майже двох сотень шахтарів завершено

19 жовтня ЗС РФ здійснили масовану атаку, внаслідок якої опинились заблокованими під землею 192 шахтаря. Евакуація тривала щонайменше 1,5 години.

"Евакуацію шахтарів завершили. Ніхто з колег не постраждав", — заявила о 21:56 пресслужба ДТЕК.

Про проведення евакуації внаслідок масованого удару по шахті у Дніпропетровській області стало відомо о 20:13. Під землею перебували 192 шахтарі.

Обстріл Дніпропетровської області: що відомо

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук і т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко не коментували окремо удар по шахті. Однак Лукашук повідомив загалом про атаки по регіону протягом доби.

Надвечір "було гучно" у Павлоградському районі і спалахнули пожежі у Тернівській громаді. Також декілька разів під ударом була Нікопольский район, де БПЛА атакували райцентр і Червоногригорівську громаду. Внаслідок цього були пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, інфраструктура й теплиця.

У Синельниківському районі російські безпілотики били Межівській громаді. Ворог спричинив пожежу й пошкодження двох приватних будинків, а також авто. У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджень зазнала інфраструктура.

Нагадаємо, 19 жовтня у ДТЕК наголосили, що атака по шахті сталася саме напередодні старту опалювального сезону. Кількість об’єктів, які постраждали за останні два місяці від ударів ЗС РФ, зросла до чотирьох.

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що взимку Україні загрожує дефіцит газу, і через це початок опалювального сезону максимально відтягуватимуть. З його слів, навесні стала очевидна "патова ситуація", і українці можуть це відчути вже в січні або лютому.