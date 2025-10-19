Удар по шахте в Днепропетровской области: эвакуация почти двух сотен шахтеров завершена

19 октября ВС РФ осуществили массированную атаку, в результате которой оказались заблокированными под землей 192 шахтера. Эвакуация продолжалась не менее 1,5 часа.

"Эвакуацию шахтеров завершили. Никто из коллег не пострадал", — заявила в 21:56 пресс-служба ДТЭК.

О проведении эвакуации в результате массированного удара по шахте в Днепропетровской области стало известно в 20:13. Под землей находились 192 шахтера.

Обстрел Днепропетровской области: что известно

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и и.о. председателя Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко не комментировали отдельно удар по шахте. Однако Лукашук сообщил в целом об атаках по региону в течение суток.

К вечеру "было громко" в Павлоградском районе и вспыхнули пожары в Терновской громаде. Также несколько раз под ударом был Никопольский район, где БПЛА атаковали райцентр и Червоногригорьевскую громаду. В результате были повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, инфраструктура и теплица.

В Синельниковском районе российские беспилотники били по Межевской громаде. Враг вызвал пожар и повреждения двух частных домов, а также авто. В Зеленодольской громаде Криворожского района повреждения получила инфраструктура.

Напомним, 19 октября в ДТЭК отметили, что атака по шахте произошла именно накануне старта отопительного сезона. Количество объектов, пострадавших за последние два месяца от ударов ВС РФ, возросло до четырех.

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что зимой Украине грозит дефицит газа, и из-за этого начало отопительного сезона будут максимально оттягивать. По его словам, весной стала очевидна "патовая ситуация", и украинцы могут это почувствовать уже в январе или феврале.