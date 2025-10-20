Потяги курсують із затримками: ЗС РФ пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині

Через обстріли на Сумському напрямку пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило затримки руху кількох потягів. Пасажири стикаються зі змінами у графіку як міжміських, так і регіональних рейсів.

Як повідомляють в Укрзалізниці, пошкодження залізничних колій на Сумському напрямку вплинули на графік руху пасажирських та регіональних поїздів.

Затримку зазнали поїзди №46 Ужгород – Харків та №113 Харків – Львів, які вирушили із запізненням понад одну годину через необхідність заміни локомотива.

Також зміни торкнулися регіонального сполучення. Регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1 курсує з резервним тепловозом і прибуде на кінцеву станцію приблизно на 1 годину 20 хвилин пізніше, ніж за розкладом. Первинний рейс №6452 Ніжин – Конотоп наразі має затримку близько 2 годин.

"Перепрошуємо за затримки і просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці", — йдеться в дописі.

За інформацією Сумської ОВА, станом на ранок 20 жовтня безпекова ситуація в області залишається напруженою.

Внаслідок обстрілів російських військ серед цивільного населення постраждалих немає. Протягом доби, з 19 до 20 жовтня, ворог здійснив 58 обстрілів у 26 населених пунктах 11 територіальних громад, найбільше — у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами опинилися громади: Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Великописарівська, Боромлянська та Новослобідська.

Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та скидання ВОГ із БпЛА: 5 ударів КАБ, понад 10 скидань ВОГ та 10 ударів РСЗВ, а також FPV-дрони.

Також у Боромлянській громаді пошкоджено приватний будинок у ніч на 19 жовтня. Загалом, протягом доби повітряна тривога тривала 16 годин 1 хвилину.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська атакували Суми, пошкодивши цивільну інфраструктуру та завдавши травм місцевим жителям. У Сумській міській військовій адміністрації уточнили, що одне з влучань припало на дитячий садок у Колпаківському районі міста.

Окрім цього, уночі 20 жовтня ворог атакував Дніпропетровську область: під ударом зокрема опинився Синельківський район, де ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури.