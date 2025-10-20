Український кіберспортсмен S1mple втрапив у скандал через російського гравця: що він зробив

Олександр Костилєв (S1mple), відомий український кіберспортсмен, що грає у Counter-Strike 2, зіткнувся зі шквалом критики, коли привітав перехід росіянина Дениса Шаріпова (electroNic) до своєї команди. Раніше він заявляв, що не гратиме у команді, де були росіяни.

Костилєв буде грати разом із Шаріповим за європейський колектив BC.Game. Про це стало відомо з допису на офіційній сторінці BC Game Esports у мережі X, оприлюдненому 18 жовтня.

"Ласкаво просимо до BC Game Esports, @electronicCSGO (нік росіянина Шаріпова у мережі X — ред.)", — йдеться у дописі.

Скриншот | допис про перехід Шаріпова до BC.Game

S1mple поширив допис зі сторінки BC.Game на свою сторінку, додавши власне привітання для російського гравця. У короткому коментарі він назвав Шаріпова "другом".

"Час сяяти, друже", — написав Олександр.

Скриншот | допис S1mple на сторінці у мережі X

Допис Костилєва спричинив бурхливу реакцію у користувачів. Обурення викликало зокрема те, що Олександр S1mple у 2024 році заявляв про те, що ніколи б не перейшов до команди Cloud9 через те, що там є чотири гравці із Росії. Про його попередні заяви Олександру нагадали у коментарях до допису.

Відео дня

"Хочу тобі нагадати про інтервʼю для Players. Цитата: "Я би ніколи не перейшов в Cloud9, коли там є 4 російські гравці". Що змінилось?", — написав один із користувачів.

На це S1mple відповів, що він "може сам відповісти на своє питання".

Скриншот | коментарі до допису Олександра Костилєва

"Час показати, як сильно ви любите росіян. Ви можете відразу ж прибрати український прапор зі свого профілю", — зазначив інший коментатор.

Інший користувач додав, що коли "Путін їде до Європи", то S1mple "грається з росіянами".

"Гіршого зашквару напевно неможливо вигадати", — зазначив один із коментаторів.

Варто зауважити, що росіянин Денис Шаріпов після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну висловився проти конфлікту, як писали росЗМІ. Також він відмовився виступати під російським прапором.

Раніше Шаріпов грав за команду Natus Vincere. У 2023 році перейшов до Cloud9, а у 2024 році став гравцем Virtus.pro.

Нагадаємо, у травні американська кіберспортивна організація FaZe повідомила, що Олександр S1mple приєднався до їхньої команди.

У вересні видання The Nerd Stash назвало найтоксичніших та найдобріших геймерів у світі.