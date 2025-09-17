Українці в "топі": названо найтоксичніших і найдобріших геймерів у світі

У рейтингу найтоксичніших оглядів у Steam українські геймери посідають 5 місце, поступившись китайцям, японцям і корейцям. Одразу за українцями в рейтингу "токсиків" ідуть росіяни, німці та італійці.

Видання The Nerd Stash завдяки фільтру мови оглядів у Steam проаналізувало рецензії на найпопулярніші платні та безплатні ігри від гравців з різних країн і визначило, які спільноти лишають найжорсткіші відгуки, а які є найбільш поблажливими. До вибірки потрапили і класичні хіти, як Counter-Strike 2, Dota 2 та PUBG, і новинки на кшталт Umamusume, Monster Hunter Wilds та Hollow Knight: Silksong.

Українські геймери в "топі" найтоксичніших гравців

За відсотковим співвідношенням лідерами серед "найтоксичніших" авторів оглядів на ігри в Steam є японці з 44,5% негативних відгуків. Традиційна та спрощена китайська і корейська мови посіли наступні три позиції. Українською мовою написано 20,9% негативних відгуків.

Шосте місце в рейтингу найбільш "токсичних" відгуків посідає російська мова, далі йдуть німецька, італійська, турецька, та замикає десятку французька.

Огляди українською мовою на Steam посіли 5 місце в рейтингу найтоксичніших Фото: скриншот

Хто в топі найдобріших геймерів світу

Рейтинг найпоблажливіших відгуків очолює румунська мова — 93,4% позитивних оглядів. Ладі йде португальська з 93% добрих відгуків, данська з 91,3% та бразильська португальська з 90,8%. За ними ідуть в'єтнамська, шведська, нідерландська, іспанська, норвезька та болгарська мови.

Найпозитивніші відгуки в Steam написані румунською мовою Фото: скриншот

Англомовні гравці знаходяться приблизно посередині рейтингу з 83-84% позитивних відгуків.

При цьому автори статті зазначили, що огляди в Steam були вибрані за мовою, а не національністю, і вони могли бути написані, приміром, англійською чи японською людьми з інших країн.

