Украинцы в "топе": названы самые токсичные и самые добрые геймеры в мире

В рейтинге самых токсичных обзоров в Steam украинские геймеры занимают 5 место, уступив китайцам, японцам и корейцам. Сразу за украинцами в рейтинге "токсиков" идут россияне, немцы и итальянцы.

Издание The Nerd Stash благодаря фильтру языка обзоров в Steam проанализировало рецензии на самые популярные платные и бесплатные игры от игроков из разных стран и определило, какие сообщества оставляют самые жесткие отзывы, а какие являются наиболее снисходительными. В выборку попали и классические хиты, как Counter-Strike 2, Dota 2 и PUBG, и новинки вроде Umamusume, Monster Hunter Wilds и Hollow Knight: Silksong.

Украинские геймеры в "топе" самых токсичных игроков

По процентному соотношению лидерами среди самых "токсичных" авторов обзоров на игры в Steam являются японцы с 44,5% негативных отзывов. Традиционный и упрощенный китайский и корейский языки заняли следующие три позиции. На украинском языке написано 20,9% негативных отзывов.

Шестое место в рейтинге самых "токсичных" отзывов занимает русский язык, далее следуют немецкий, итальянский, турецкий, и замыкает десятку французский.

Обзоры на украинском языке на Steam заняли 5 место в рейтинге самых токсичных Фото: скриншот

Кто в топе самых добрых геймеров мира

Рейтинг самых благосклонных отзывов возглавляет румынский язык — 93,4% положительных отзывов. За ним следует португальский с 93% хороших отзывов, датский с 91,3% и бразильский португальский с 90,8%. За ними следуют вьетнамский, шведский, нидерландский, испанский, норвежский и болгарский языки.

Самые положительные отзывы в Steam написаны на румынском языке Фото: скриншот

Англоязычные игроки находятся примерно посередине рейтинга с 83-84% положительных отзывов.

При этом авторы статьи отметили, что обзоры в Steam были выбраны по языку, а не национальности, и они могли быть написаны, к примеру, на английском или японском людьми из других стран.

