Украинскую киберспортсменку наказали за сотрудничество с россиянами: детали скандала

Федерация киберспорта Украины отстранила игрока Светлану Мевлид под ником "suns1de" от всех своих мероприятий из-за недопустимого поведения и заявлений, которые вредят репутации украинского киберспорта. В организации отмечают, что наряду с мастерством важны честность и ответственность.

По информации Федерации киберспорта Украины, после того, как игрок извинилась за участие в составе российских команд, ей предоставили шанс участвовать в отборочных соревнованиях. Однако более поздние заявления от ее имени, в которых отрицаются собственные слова и проявляется пренебрежение к украинскому киберсообществу, были признаны недопустимыми.

"Такие действия дискредитируют имидж украинского киберспортсмена и бросают тень на все сообщество, которое ежедневно борется за уважение и признание в мире. Федерация оставляет за собой право принимать дисциплинарные меры в отношении лиц, которые своим поведением наносят ущерб репутации украинского киберспорта", — говорится в сообщении.

Федерация подчеркивает, что к лицам, нарушающим репутацию украинского киберспорта, будут применяться дисциплинарные меры, а честность, ответственность и гражданская позиция важны не меньше, чем спортивное мастерство.

До этого профессиональный CS2 игрок Агент Бондислав обратился к федерации с просьбой и отметил, что никогда не оскорблял и не оскорбляет женщин, но признал, что не смог удержаться от негативных высказываний в отношении определенного лица и попросил заблокировать ее навсегда.

Он добавил, что действия этого человека вызывают у него отвращение и что часто наблюдает логику, когда человек выезжает из страны, то часто не понимает, что происходит дома и живет собственной жизнью.

Отметим, что в августе 2025 года игрок присоединилась к российской команде 888aura, где большинство состава составляли гражданки России. Ранее она просила прощения за игру с россиянками в команде Spirit. В своем сообщении, которое прикрепил Агент Бондислав, она отмечала, что попала в команду еще в 16 лет, была "маленькой" и не понимала всей ситуации, а также просила прощения перед украинским сообществом.

Она добавила, что сейчас не имеет никакого отношения к стране-агрессору, осуждает ее действия и обещает больше не связывать себя с российскими тегами или играть с гражданами этой страны.

Впоследствии сообщение было удалено, а сама игрок признала, что писала его под давлением, чтобы ее команда могла участвовать в украинской квалификации IESF.

