В CS2 заблокировали учетную запись игрока с инвентарем стоимостью более $1,7 млн

Китайский трейдер потерял свою учетную запись в Steam вместе с игровым инвентарем стоимостью более миллиона долларов. Компания объяснила блокировку участием пользователя в мошеннических схемах, нарушающих правила платформы.

По информации с X-страницы olafkswg, среди конфискованных предметов были наклейки Катовице 2014 на сумму более $100 000. Valve подтвердила, что покупка или продажа незаконных игровых объектов автоматически приводит к блокировке аккаунтов.

В объяснении компании отмечается, что мошенничество включает использование похищенных кредитных карт, распространение похищенных предметов или игр, пользование чужими учетными записями и получение прибыли от захваченных аккаунтов.

Среди конфискованного инвентаря также были наклейки Titan Esports и iBUYPOWER Esports с IEM Katowice 2024, многочисленные кейсы и другие редкие предметы. Valve подчеркнула, что платформа строго запрещает использование аккаунтов в незаконных схемах и соблюдение этих правил является обязательным для всех пользователей.

Стоит отметить, что ранее на странице X Gabe Follower сообщалось, что Steam теперь требует от пользователей из Великобритании подтверждать возраст через добавление кредитной карты. Как говорится в поддержке Steam, этот метод соответствует рекомендациям регулятора онлайн-безопасности Ofcom, поскольку кредитную карту могут получить только лица в возрасте от 18 лет.

Это также предотвращает использование одной учетной записи несколькими пользователями. Проверка проводится через внутреннюю платежную систему Valve, сертифицированную по стандарту PCI-DSS, и не передает третьим сторонам информацию о пользователях.

Если добавить карту не удается, пользователям советуют обращаться в банк или в службу поддержки Steam.

