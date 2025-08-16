Battlefield 6 может стать лучшей игрой в истории франшизы: сколько заработал Steam

Вторая неделя открытого бета-тестирования Battlefield 6 обернулась рекордными показателями для франшизы. Только на платформе Steam число одновременных игроков превысило 400 тысяч, а количество предзаказов перевалило за 800 тысяч, что принесло EA около 40 миллионов долларов еще до релиза.

По прогнозам аналитика Риса Эллиотта из Alinea Analytics, общий объем предзаказов в Steam может превысить 1 миллион, сообщает Eurogamer. Это станет новым рекордом для серии и одним из лучших показателей среди шутеров за последние годы.

Игроки высоко оценили ключевые элементы игры — перестрелки, систему разрушений и возвращение к классической системе классов. По словам фанатов, именно этого не хватало предыдущим частям франшизы. Многие называют Battlefield 6 «возвращением к истокам» и даже претендентом на звание «лучшей Battlefield в истории».

Аналитики отмечают, что успех бета-теста стал важным маркетинговым толчком для Electronic Arts и студии DICE. Однако ключевым испытанием станет октябрьский релиз: именно тогда станет ясно, сможет ли игра удержать внимание аудитории и составить реальную конкуренцию Call of Duty.

При этом эксперты предупреждают, что несмотря на сильный старт, считать Battlefield 6 «убийцей CoD» преждевременно. У Call of Duty по-прежнему огромная база игроков и культурное влияние, но кризис идей внутри франшизы открывает шанс для Battlefield.

Что касается ценовой политики, то пока разработчики воздержались от повышения стоимости игры, поэтому она по-прежнему продается за 70 долларов. По словам Эллиотта такая позиция связана с тем, что фанаты и так могут приобретать коллекционные варианты, которые естественно стоят выше базовой версии.

“Я думаю, что для многих геймеров дополнительные 10 долларов будут слишком большим шоком. Но в случае с Battlefield и многими другими играми есть Ultimate Edition или Collectors Edition, которые стоят 90 или 120 долларов. Суперфанаты, которые могут себе это позволить, обычно покупают их из-за раннего доступа и других преимуществ, и чаще всего делают это на этапе предзаказа”, — пояснил аналитик.

Напомним, по информации SteamDB в первые выходные после выхода беты Battlefield 6, в игре одновременно участвовало более полумиллиона человек. Это больше, чем когда-либо удавалось любой предыдущей игре серии.

