Бета Battlefield 6 побила рекорд пикового онлайн в Steam: в игру сыграло полмиллиона человек

До выхода Battlefield 6 остаются еще несколько недель, но игра уже бьет различные рекорды. Открытая бета-версия привлекла огромное количество игроков: по данным SteamDB, в первые выходные в ней одновременно участвовало более полумиллиона человек. Это больше, чем когда-либо удавалось любой предыдущей игре серии.

Другие игры-блокбастеры и бета-версии популярных франшиз остались далеко позади, сообщает GAMINGbible. Даже пиковый показатель Monster Hunter Wilds в 463 798 игроков теперь уверенно занимает второе место.Такие рекордные показатели были высчитаны только учитывая статистику Steam.

Внушительный показатель не включал игроков в приложении EA, PlayStation 5 или Xbox Series X/S, а это значит, что реальная цифра может быть значительно выше. Если учесть эти платформы, можно с уверенностью сказать, что бета-версия стала одним из самых обсуждаемых многопользовательских событий года. EA, похоже, вкладывает все свои силы в эту игру, и результат, по крайней мере, на данный момент, очевиден.

Первые отзывы игроков были восторженными. Они хвалят интересные, обширные карты, возобновленный акцент на командном игровом процессе и возвращение характерных для Battlefield крупномасштабных разрушений. Популярность бета-версии привела к перегрузке серверов, и команда Battlefield уже работает над упрощением процесса входа для волн новых игроков, которые хлынули в игру.

Открытая бета-версия будет запущена во второй раз в следующие выходные, что даст большему количеству игроков возможность опробовать игру перед ее полным выпуском 10 октября 2025 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Если эти цифры сохранятся или вырастут, Battlefield 6 может стать одним из крупнейших многопользовательских запусков в истории франшизы и платформы Steam.

