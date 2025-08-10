Бета Battlefield 6 побила рекорд пікового онлайну в Steam: у гру зіграло півмільйона людей

До виходу Battlefield 6 залишаються ще кілька тижнів, але гра вже б'є різні рекорди. Відкрита бета-версія привернула величезну кількість гравців: за даними SteamDB, у перші вихідні в ній одночасно брало участь понад півмільйона людей. Це більше, ніж коли-небудь вдавалося будь-якій попередній грі серії.

Related video

Інші ігри-блокбастери та бета-версії популярних франшиз залишилися далеко позаду, повідомляє GAMINGbible. Навіть піковий показник Monster Hunter Wilds у 463 798 гравців тепер упевнено посідає друге місце, а такі рекордні показники були вирахувані тільки з огляду на статистику Steam.

Важливо

Battlefield 6 розлютила гравців: на сервери масово повертаються боти

Значний показник не включав гравців у додатку EA, PlayStation 5 або Xbox Series X/S, а це означає, що реальна цифра може бути значно вищою. Якщо врахувати ці платформи, можна з упевненістю сказати, що бета-версія стала однією з найбільш обговорюваних багатокористувацьких подій року. EA, схоже, вкладає всі свої сили в цю гру, і результат, принаймні, на даний момент, очевидний.

Перші відгуки гравців були захопленими. Вони хвалять цікаві, великі карти, відновлений акцент на командному ігровому процесі та повернення характерних для Battlefield великомасштабних руйнувань. Популярність бета-версії призвела до перевантаження серверів, і команда Battlefield вже працює над спрощенням процесу входу для хвиль нових гравців, які ринули в гру.

Відкрита бета-версія буде запущена вдруге наступними вихідними, що дасть більшій кількості гравців можливість випробувати гру перед її повним випуском 10 жовтня 2025 року для PC, PS5 і Xbox Series X/S. Якщо ці цифри збережуться або зростуть, Battlefield 6 може стати одним із найбільших багатокористувацьких запусків в історії франшизи та платформи Steam.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

Також Фокус писав про те. що Electronic Arts відмовилися від ремастера Dragon Age: Origins. Колишній виконавчий продюсер BioWare Марк Дарра розповів, що пропозиції щодо проєкту робилися кілька разів, але щоразу EA відмовлялася його фінансувати.