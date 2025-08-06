Battlefield 6 розлютила гравців: на сервери масово повертаються боти

Battlefield 6 повертає ботів, і не всі гравці цьому раді. На нещодавній презентації в Гонконзі DICE підтвердила, що солдатів зі штучним інтелектом (ШІ) знову використовуватимуть для заповнення матчів, коли не вистачає гравців-людей.

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На відміну від хаотичних лобі Battlefield 2042 на 128 гравців, у новій частині гри повертаються матчі на 64 людини, що, в теорії, має зменшити потребу в ботах, повідомляє Battlefield Bulletin. Хоча їхня присутність означає, що тихі лобі не здаватимуться порожніми, але не всі вважають це перемогою.

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Відсилання до золотої ери серії, Bad Company 2, Battlefield 3 і 4, явні в демонстраціях нової частини, але розробники не просто вирішили воскресити минуле. DICE наполягає, що основна увага, як і раніше, приділяється гравцям-людям, хоча деталі механік націлених на ШІ в матчах залишаються незрозумілими. Чи будуть боти викидатися з гри в міру приєднання гравців? Чи вони будуть тихо залишатися у фоновому режимі? Поки розробники не дали однозначної відповіді.

Пост акаунта Battlefield Bulletin на платформі Х (колишній Twitter) детально висвітлив нову презентацію

Шанувальники не соромляться висловлювати свої побоювання, особливо в поєднанні з іншим спірним рішенням: у Battlefield 6 не буде традиційного браузера серверів. Замість цього гра спирається на систему в стилі Portal, яку можна було спостерігати в Battlefield 2042. Хоча це зроблено для спрощення, дехто вважає, що це лише ускладнить гру в спільноті. "ШІ-солдати не були б потрібні, якби в нас були постійні сервери", — зазначив один користувач, і багато хто з ним погодився. Інший користувач звинуватив розробників у ускладненні процесу підключення до гри без причин.

Крім того, зміни в динаміці команди вказують на прагнення розробників підштовхнути гравців до тіснішої координації. Наприклад, гравці-штурмовики більше не матимуть доступу до маяків відродження — тепер вони належать розвідувальним класам. Це чіткий сигнал від DICE: командна гра більше не є опціональною. Залишається тільки здогадуватися, чи припаде ця нова формула до душі давнім фанатам, але поле бою, заповнене ботами може зіграти злий жарт із баченням студії.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

Також Фокус писав про прем'єру першого трейлера Battlefield 6. Після багатьох років мовчання і спекуляцій EA нарешті відкрила завісу над наступною частиною своєї флагманської серії шутерів.