Доступне попереднє завантаження бети Battlefield 6: гра здивувала гравців розміром і наповненням

Відкрита бета-версія Battlefield 6 уже наближається, і гравці на всіх платформах можуть уже зараз завантажити клієнт, щоб бути готовими до нової епохи онлайн битв. Цього разу розміри завантаження зовсім невеликі — приємна новина для всіх, у кого мало місця на SSD або повільний інтернет.

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Бета-версія гри обіцяє "найбільший обсяг контенту за всю історію" відкритих тестів Battlefield, тож вона може стати чимось більшим, ніж просто технічною демонстрацією напрацювань нової частини. Як повідомляє GamesRadar+, повна бета-версія стартує цього тижня, а найбільш ранній доступ розпочнеться 7 серпня.

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Скандал навколо Battlefield 6: серверного браузера немає, але є виправдання розробника

Після запуску тесту відбудуться два повних відкритих вихідних: 9-10 серпня і 14-17 серпня. Кожні вихідні принесуть свій набір цілей, а другий з них буде ще більш насиченим завдяки новій карті і новим режимам гри. Розробники, схоже, мають намір дати фанатам реальне уявлення про те, що на них чекає, а не просто показати їм гарну картинку і кілька повторюваних обмежених боїв.

Розміри завантаження бета-версії за платформами:

Steam : 35,7 ГБ

: 35,7 ГБ Додаток EA : 39,3 ГБ

: 39,3 ГБ PS5 : 33,91 ГБ

: 33,91 ГБ Xbox Series X: 37,56 ГБ

Зробивши попереднє завантаження доступним вже зараз, розробники, найімовірніше, хочуть дати доступ до своєї гри, яка, за їхніми словами, "відродить франшизу", як можна більшій кількості людей, як рекламу і відмінний інструмент виявлення помилок і недоліків поточної версії.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

Також Фокус писав про те, що EA анонсувала бета-версію нової частини гри і нюанси нових ігрових механік. Шлях до анонсу Battlefield 6 був настільки ж стабільним, як політ вертольота в торнадо в попередній частині, проте розробники обіцяли, що врахували всі помилки минулих ігор.